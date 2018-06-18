Стал известен уточненный доход врио губернатора Кузбасса

С 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года доходы врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева составили 846 тыс. рублей. Это следует из обновленной декларации о доходах чиновника, опубликованной на сайте администрации региона.

В апреле сообщалось, что Цивилев не задекларировал никаких доходов в 2017 году и в первом квартале 2018-го, а из имущества у него есть только мотоцикл Spyder BRP Can-Am. Тогда в пресс-службе администрации Кузбасса сообщили, что в декларации допущена ошибка и скоро будет опубликована новая.

В новом документе помимо доходов уточняется, что в пользовании Цивилева находится гостиница площадью 17,6 кв. м и квартира площадью 98,9 кв. м.

Также поменялся доход супруги врио губернатора — 12,2 вместо 12,1 млн рублей. У нее в собственности находятся три квартиры общей площадью около 170 кв. м, два земельных участка (37 и 1 тыс. 796 кв. м), три машиноместа, снегоход, а также три автомобиля: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson.