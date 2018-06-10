В Госкомитете РТ по биоресурсам обнаружены нарушения на 8,8 миллиона рублей — Счетная палата

Счетная палата РТ обнаружила нарушения на 8,87 млн рублей при проверке использования бюджетных средств республики, выделенных Госкомитету Татарстана по биоресурсам на охрану объектов животного мира и среды их обитания.



«По итогам проверки приняты меры к восстановлению и устранению нарушений на сумму 5 947,8 тыс. рублей. По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения финансовой отчетности составлено два протокола об административных правонарушениях», — говорится в отчете Счетной палаты.

Проверка установила факты несоблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд на общую сумму 2,92 млн рублей — по этим фактам информация направлена в Минфин РТ.

Отмечается, что проверка затронула средства, выделенные в 2016—2017 годах и истекшем периоде 2018 года.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ сможет с 1 июля беспрепятственно проверять регионы.