Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать дело по факту ДТП в Марий Эл

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Марий Эл, жертвами которого стали 15 человек, в Главное следственное управление СКР. Он убежден, что дело должно быть расследовано более тщательно.

По факту ДТП было возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Они объединены в одно производство, передает ТАСС.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в рамках дела проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

Напомним, что 16 ноября 2017 года, около 17.30 (мск), на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате погибли 15 человек, четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали.