В Саранске в Leroy Merlin бойлер убил сотрудницу столовой

Директор гипермаркета Leroy Merlin в Саранске Сергей Прокопенко рассказал подробности гибели 50-летней сотрудницы кафетерия. По его словам, ее убило бойлером.

«Трагедия произошла вчера в восемь часов утра. На работницу столовой, которая мыла посуду, рухнул бойлер», — приводят слова менеджера «Известия Мордовии».

Прокопенко подчеркнул, что причины трагедии изучаются. Сейчас следователи устанавливают, кто монтировал прибор.

Руководство гипермаркета заверило, что «Леруа Мерлен» постарается оказать моральную и материальную поддержку родным погибшей. В настоящий момент подсобное помещение на втором этаже, где погибла жительница столицы Мордовии, опечатано.

Напомним, что Leroy Merlin открылся в Саранске в конце мая. В день открытия из-за наплыва посетителей у парковки гипермаркета образовалась пробка.