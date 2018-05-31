В Саранске открылся Leroy Merlin

Накануне в Саранске открылся гипермаркет Leroy Merlin. В первый день работы парковка магазина сети забилась до отказа.

«Новых потенциальных покупателей на парковку не пускали — выкручивайся как хочешь», — пишут «Известия Мордовии».

Из-за этого возникли проблемы с выездом с парковки, отмечает издание. В проезде меджу «Леруа Мерлен» и заводом «Резинотехника» образовалась пробка.

При этом большинство покупателей приобрели цветы, отмечает издание.

Напомним, что DIY-ретейлер Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет в Ижевске. Запустить его должны уже в декабре 2018 года.