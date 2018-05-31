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В Саранске открылся Leroy Merlin

13:23, 31.05.2018
В Саранске открылся Leroy Merlin
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в Саранске открылся гипермаркет Leroy Merlin. В первый день работы парковка магазина сети забилась до отказа.

«Новых потенциальных покупателей на парковку не пускали — выкручивайся как хочешь», — пишут «Известия Мордовии».

Из-за этого возникли проблемы с выездом с парковки, отмечает издание. В проезде меджу «Леруа Мерлен» и заводом «Резинотехника» образовалась пробка.

При этом большинство покупателей приобрели цветы, отмечает издание.

Напомним, что DIY-ретейлер Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет в Ижевске. Запустить его должны уже в декабре 2018 года.

БизнесРозничная торговля
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