За давление на присяжного казанцев приговорили к штрафам

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Виновными в угрозах осуществлению правосудия признал сегодня Советский райсуд Казани двух уроженцев Азербайджана. 31-летний Самир Алиев и 57-летний Саявуш Джафаров были приговорены к уголовным штрафам на общую сумму 230 тыс. рублей, передает из суда журналист «Реального времени».

В ходе судебных прений гособвинитель Аида Шайдуллина просила суд о наказание в виде штрафов в 150 и 130 тыс. рублей. Потерпевшая свою позицию по наказанию не высказывала. А подсудимые просили не лишать их свободы и извинялись перед старшиной присяжных.

Судья Эрик Хабибуллин согласился с назначением штрафных санкций и с учетом смягчающих обстоятельств — раскаяния, наличия малолетних детей и болезней, но при этом снизил планку до 110 и 120 тыс. рублей соответственно.

Напомним, дело было рассмотрено судом в особом порядке. По версии обвинения, преступление было совершено в период рассмотрения в Верховном суде РТ дела об убийстве членами группировки «Грязь». По ходатайству подсудимых в марте 2018 года была сформирована коллегия присяжных, а в середине апреля на работу к старшине коллегии присяжных пришел немолодой мужчина и, угрожая расправой ей и ее близким, а также уничтожением имущества, потребовал вердикта о признании невиновным одного из трех фигурантов дела.

Женщина не испугалась и заявила о давлении. В результате личность визитера была установлена, а после его задержания сотрудники следствия выяснили — Джафаров действовал по наводке Алиева, который является другом одного из подсудимых в деле ОПГ «Грязь».