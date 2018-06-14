В Казани судят обвиняемых в давлении на старшину присяжных

Фото: Реальное время

Сегодня в Советском райсуде Казани стартовал судебный процесс по первому в Татарстане делу о давлении на присяжного заседателя. В преступлении признались 31-летний Самир Алиев и 57-летний Саявуш Джафаров, оба заявили ходатайство о согласии на особый порядок судопроизводства, с ним согласилась и потерпевшая, передает журналист «Реального времени».

Напомним, по версии обвинения, преступление было совершено в период рассмотрения в Верховном суде РТ дела членов группировки «Грязь» об убийстве. По ходатайству подсудимых, в марте 2018 года была сформирована коллегия присяжных, а в середине апреля на работу к старшине коллегии присяжных пришел немолодой мужчина и, угрожая расправой ей и ее близким, а также уничтожением имущества, потребовал вердикта о признании невиновным одного из трех фигурантов дела.

Женщина не испугалась и пообещала заявить о давлении. В результате личность визитера была установлена, а после его задержания сотрудники следствия выяснили — Джафаров действовал по наводке Алиева, который является другом одного из подсудимых в деле ОПГ «Грязь».