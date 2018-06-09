Прокуратура РТ передала в суд дело против двух мужчин, угрожавших присяжному заседателю

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины и его 57-летнего сообщника, которые обвиняются в давлении на присяжного заседателя.

По версии следствия, в феврале 2018 года в Верховном суде Республики Татарстан было начато рассмотрение уголовного дела в отношении троих участников группировки «Грязь», обвиняемых в убийстве. В марте потерпевшая была избрана старшиной присяжных заседателей.

Позже 31-летний мужчина, являющийся другом участника группировки «Грязь», решил склонить женщину к вынесению вердикта о невиновности подсудимого, оказав на нее давление. Опасаясь, что она может его опознать, он привлек к совершению преступления 57-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В середине апреля злоумышленники прибыли на место работы женщины. Молодой мужчина остался у входа в здание, а его сообщник подошел к потерпевшей и потребовал от нее признать невиновность участника группировки «Грязь». При этом он угрожал расправой ей и ее близким родственникам, а также уничтожением имущества.

Злоумышленники свою вину полностью признали. Уголовное дело передано в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее суд утвердил вердикт присяжных по делу ОПГ «Грязь». Мустакимов был признан непричастным к преступлению и оправдан. Двое других получили сроки в колонии строгого режима: Абдрахманов — 13 лет, Русаков — 17 лет.