Чемпионат мира — 2026 пройдет в Мексике, США и Канаде

Сегодня в Москве во время 68-го заседания конгресса FIFA выбрали хозяев чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.

Странами-хозяйками стали три североамериканские страны — США, Канада и Мексика. За них отдали голоса 134 федерации из 199.

На право проведения ЧМ-2026 претендовали совместная заявка США, Канады и Мексики и заявка Марокко.

Напомним, что следующий мундиаль пройдет в Катаре, который, возможно, станет первым чемпионатом мира, проходившим зимой.

Российский ЧМ стартует завтра, 14 июня, матчем сборных России и Саудовской Аравии и продлится до 15 июля.