Обанкротившийся «Кировлес» продает имущество за 1 миллион рублей

Конкурсный управляющий ГУП «Кировлес» объявил о проведении торгов по продаже части имущества предприятия. В сумме стоимость объектов составляет 990 тыс. рублей.

Всего планируется провести восемь раздельных аукционов, следует из реестра сведений о банкротствах. На них будут выставлены конторы лесничеств и другая недвижимость «Кировлеса».

Наиболее дорогим лотом стала пожарно-химическая станция, расположенная в городе Кирс. Она оценивается в 318,5 тыс. рублей.

При этом контора лесничества в селе Лойно оценивается всего в 4 тыс. рублей.

Напомним, что «Кировлес» известен благодаря оппозиционеру Алексею Навальному. В 2013 году суд признал его и еще двух соратников политика виновными в хищении 16 млн рублей у предприятия. Позже решение суда было отменено, а дело было отправлено на пересмотр. Однако в 2017 году было вынесено аналогичное решение.

Сейчас «Кировлес» проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий старается распродать имущество предприятия, чтобы расплатиться с его долгами.



