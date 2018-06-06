В Ульяновске чиновники, создав ОПГ, вымогали деньги у бизнесменов

Бывшие высокопоставленные сотрудники трудовой инспекции и миграционной службы в Ульяновске признаны виновными в получении взяток с иностранных фирм в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-руководитель региональной Госинспекции труда Владимир Воробьев и экс-заместитель руководителя ульяновского Управления ФМС Владимир Тихонов организовали преступную группу. В нее также вошли 36-летний сын Воробьева Алексей и 42-летняя Светлана Истомина.

Воробьев и Тихонов устраивали проверки в фирмах, привлекающих иностранных работников. Находя нарушения, они направляли в организации Воробьева-младшего и Истомину, которые угрожали штрафами, повторными проверками, а также депортацией сотрудников из России. Чтобы избежать этих проблем, нужно было платить ежемесячно взятки чиновникам.

Таким образом с 2013 до октября 2014 года члены организованной преступной группы незаконно получили более 4 миллионов рублей.

Все участник банды были признаны судом виновными. По решению суда Владимир Воробьев получил 7 лет 2 месяца колонии строгого режима, его сын — 6 лет строгого режима. Владимиру Тихонову дали 7 лет колонии строгого режима, а Истомину приговорили к 4 годам 2 месяцам лишения свободы. Истоминой отсрочили наказание до достижения 7-месячным сыном 14-летнего возраста.