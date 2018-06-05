В России могут увеличить срок обучения в аспирантуре до 6 лет

Глава РАН Александр Сергеев рассказал, что в скором времени продолжительность обучения в аспирантуре может увеличиться. При этом может сократиться количество лекций.



«Не ограничивать ее рамками 3-4 лет. Если это требуется, то в каких-то дисциплинах это может быть 5 или 6 лет. Уменьшить объем педагогики, не надо слушать огромное количество часов лекций», — цитирует ТАСС главу РАН.

Кроме того, обязательным станет написание научной работы по итогам обучения. Такого мнения придерживаются и министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева.

«Нужно как можно скорее делать научную аспирантуру», — добавил Сергеев.

Ранее глава РАН предложил выплачивать студентам первых курсов по 20 тыс. рублей, чтобы они не отвлекались на доработку.