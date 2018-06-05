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В Татарстане сократили число дорог с ограничением скорости

20:03, 05.06.2018
В Татарстане сократили число дорог с ограничением скорости
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане демонтировали знаки ограничения скорости на 28 участках автомобильных дорог, где ранее были введены временные ограничения максимальной скорости.

Ранее знаки с ограничением максимальной скорости 70 км/ч установили на 30 участках дорог. Такое решение было принято Минтрансом РТ и Госавтоинспекцией МВД.

В настоящее время ограничения сохраняются на двух участках: 33-м км автодороги «Казань — Малмыж» и 50-м км автодороги «Казань – Шемордан, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани будут действовать усиленные меры безопасности.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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