В Татарстане сократили число дорог с ограничением скорости

В Татарстане демонтировали знаки ограничения скорости на 28 участках автомобильных дорог, где ранее были введены временные ограничения максимальной скорости.



Ранее знаки с ограничением максимальной скорости 70 км/ч установили на 30 участках дорог. Такое решение было принято Минтрансом РТ и Госавтоинспекцией МВД.

В настоящее время ограничения сохраняются на двух участках: 33-м км автодороги «Казань — Малмыж» и 50-м км автодороги «Казань – Шемордан, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани будут действовать усиленные меры безопасности.