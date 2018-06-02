На время ЧМ-2018 в Казани введут ограничения на въезд автобусов

На время чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани будут действовать усиленные меры безопасности. В том числе с 1 июня введен запрет на въезд на территорию Казани автобусов категории М2 и М3.



Исключения составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах города.

Еще одно исключение — автобусы, имеющие разрешение на въезд в город со стороны МВД РФ, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Кроме того, ограничения не затронут автобусы с аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», которые передают данные о местонахождении, направлении и скорости движения в АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

Отмечается, что прибытие автобусов в Казань на время мундиаля возможно через три въезда — Мамадышский тракт, Оренбургский тракт и Горьковское шоссе. Там автобусы подвергнут проверкам.

Ранее сообщалось, что в России на время чемпионата мира по футболу в 2018 году введут новый знак «Движение автобусов запрещено».