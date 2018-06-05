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Власти города приехали к ТЦ «Порт», площадь пожара возросла до 200 кв. м

11:46, 05.06.2018
Власти города приехали к ТЦ «Порт», площадь пожара возросла до 200 кв. м
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани приехали на место происшествия в ТЦ «Порт», передает корреспондент «Реального времени». Туда, где они сейчас находятся, журналистов не пускают.

Кроме того, сотрудница МЧС рассказала об актуальном положении дел. Площадь пожара возросла до 200 кв. м. У дальнего выхода сгорели 4 ряд 4—6 места у эскалатора. Очаг возгорания нашли, там люди уже работают. Она отметила, что некоторые люди выбегали сырые, значит сверху сработала система пожаротушения.

Также в МЧС пояснили, что для тушения пожара Водоканал повысил давление в трубах. Ранее сотрудники жаловались на недостаточный напор воды.

По словам сотрудника МВД, локализовать пожар пока не получается.

Происшествия Татарстан
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