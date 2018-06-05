ФК «Мордовия» покинули еще 4 футболиста, но остался главный тренер Мустафин

В футбольном клубе «Мордовия» очередные кадровые изменения, сообщает официальный сайт саранской команды.

Клуб покидают вратарь Роман Калюжный, защитник Максим Шоркин, полузащитники Сергей Ваганов и Максим Зюзин.

Ранее было объявлено об уходе еще шести футболистов — голкипера Евгения Увина, защитников Ильи Кузина и Никиты Николаева, а также полузащитников Максима Жесткова и Артура Шлеермахера и форварда Ивана Лукьянова.

В то же время продлил свой контракт сроком на один год главный тренер команды Марат Мустафин. В следующем сезоне команда из Саранска будет выступать в первенстве ФНЛ.



