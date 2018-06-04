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ФК «Мордовия» покинули шесть футболистов

09:51, 04.06.2018
ФК «Мордовия» покинули шесть футболистов

Футбольный клуб «Мордовия» попрощался с шестью игроками. В команде подчеркнули, что, принимая решение не продлевать с ними контракты, руководство учитывало достижения спортсменов.

Саранский клуб покинут голкипер Евгений Увин, защитники Илья Кузин и Никита Николаев. Также перестанут играть полузащитники Максим Жестков и Артур Шлеермахер и форвард Иван Лукьянов.

«ФК «Мордовия» благодарит футболистов за время, проведенное в составе саранской дружины, и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере», — сообщила пресс-служба саранского клуба.

Напомним, ранее произошли изменения и в руководящем составе клуба: новым директором назначен Николай Левин. Он уже руководил командой с 2005 по 2013 год.

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