Дни, когда играет сборная России на ЧМ-2018 по футболу, могут сделать выходными

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своем «твиттере» высказался о значимости ЧМ-2018, сообщает Sport24.



— Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России.



Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 12 стадионов в 11 городах страны примут первенство планеты.

Матч открытия (Россия — Саудовская Аравия) 14 июня в «Лужниках» в Москве.

