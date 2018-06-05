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Дни, когда играет сборная России на ЧМ-2018 по футболу, могут сделать выходными

11:08, 05.06.2018

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своем «твиттере» высказался о значимости ЧМ-2018, сообщает Sport24.

— Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 12 стадионов в 11 городах страны примут первенство планеты.

Матч открытия (Россия — Саудовская Аравия) 14 июня в «Лужниках» в Москве.

СпортФутбол
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