В Казани в рамках «Том Сойер Феста» отреставрируют «Дом Беркутова»

В 2018 году в Казани в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» отреставрируют «Дом Беркутова» и еще пять домов. Об этом сказано в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Реального времени».

«Дом Беркутова», расположенный на улице Фатыха Карима ,11, является памятником татарского модерна. На восстановление декора на фасаде здания потратят 1,3 млн рублей. Для этого общественники открыли отдельный сбор средств.

Полный список домов, которые обновят в рамках фестиваля выглядит так:

дом №14 по улице Волкова;

дом №12 по улице Достоевского;

дом №14 по улице Сары Садыковой;

дом №11 по улице Фатыха Карима;

дом №33 по улице Габдуллы Тукая;

дом №4 по улице Калинина.

Добавим, что торжественное открытие фестиваля «Том Сойер Феста» 2 июня во дворе дома №14 по улице Волкова. В этот же день и начнутся работы по реставрации здания.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках «Том Сойер Феста» в 2018 году отреставрируют семь домов.