В Казани в рамках «Том Сойер Феста» отреставрируют семь деревянных домов

В 2018 году в рамках «Том Сойер Феста» в Казани обновят семь деревянных домов. Об этом стало известно сегодня на фотовыставке «Как любить город не только на словах», посвященной проекту.

Работы начнутся уже в июне. Среди домов, которые отремонтируют в 2018 году, фигурируют №19/21 по улице Щапова, №14 по улице Волкова, №12 по улице Достоевского, №14 по улице Сары Садыковой, №33 по улице Габдуллы Тукая, №4 по улице Калинина, №11 по улице Фатыха Карима, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани на «Том Сойер Фесте» в 2018 году планируют отремонтировать 10 объектов.