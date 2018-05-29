Новости происшествий

13:21 МСК
Новости раздела
Происшествия

Амнистированный замглавы Зеленодольского района ушел в отставку

11:55, 29.05.2018
Амнистированный замглавы Зеленодольского района ушел в отставку
Фото: Реальное время

В Зеленодольском районе досрочно прекращены полномочия 57-летнего замглавы района Фоата Шамсиева. В отставку он ушел по собственному желанию, о чем было заявлено на сессии муниципального совета, передает «Зеленодольская правда».

Напомним, Шамсиев обвинялся в мошенничестве с получением 1,3 млн рублей и в двух эпизодах превышения должностных полномочий — по незаконному оформлению квартиры на сына и отчуждению 15 муниципальных участков. Однако в начале мая был освобожден от наказания по амнистии.

ПроисшествияОбществоВластьНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты