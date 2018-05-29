Амнистированный замглавы Зеленодольского района ушел в отставку

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В Зеленодольском районе досрочно прекращены полномочия 57-летнего замглавы района Фоата Шамсиева. В отставку он ушел по собственному желанию, о чем было заявлено на сессии муниципального совета, передает «Зеленодольская правда».

Напомним, Шамсиев обвинялся в мошенничестве с получением 1,3 млн рублей и в двух эпизодах превышения должностных полномочий — по незаконному оформлению квартиры на сына и отчуждению 15 муниципальных участков. Однако в начале мая был освобожден от наказания по амнистии.