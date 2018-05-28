Саратовский «Автодор» больше не имеет права на ошибку в четвертьфинале против «Зенита»

Саратовский «Автодор» потерпел второе поражение (73:79) в серии до трех побед 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ от питерского «Зенита». Наставник баскетболистов «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал установившуюся ситуацию:



— Как мы и ожидали от плей-офф, игра получилась кость в кость. На протяжении всей встречи на площадке шла равная борьба, часто менялся лидер. После первого матча в Санкт-Петербурге сделали выводы и сумели остановить быстрый прорыв «Зенита», исключили шквал свободных бросков из-под кольца и проходы.

«Зенит» нам по силам, что мы демонстрировали по ходу сезона в Санкт-Петербурге. Результат в большей степени зависит от нас самих.

Сделаем выводы, проанализируем, какие ошибки допустили и пойдем дальше. Будем играть только на победу».

Третий поединок «Автодора» и «Зенита» пройдет 29 мая в Саратове.

