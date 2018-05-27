Адвокат Родченкова: FIFA просто замела российские допинговые махинации под ковер

Адвокат экс-главы антидопинговой службы России Григория Родченкова Джим Уолден дал критическую оценку решению FIFA закрыть все допинговые дела российских футболистов, которые выступят на предстоящем чемпионате мира.

«К сожалению, многие спортивные организации по разным причинам отказываются проводить нормальные расследования, просто сметая российское допинговое мошенничество под ковер. И ФИФА не последняя организация, которая так сделала», — делился мыслями с «Insidethegames» юрист.

— Эта ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не будут защищены, пока конгресс США не примет закон об уголовном преследовании допингистов на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать конгресс, чтобы они приняли этот закон», — рассказал Уолден.

Напомним, что FIFA не нашла достаточное количество доказательств того, что игроки сборной России, попавшие в расширенный состав на ЧМ-2018, нарушали антидопинговые правила.

