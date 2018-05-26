Причиной пожара в альметьевской колонии могло стать неосторожное обращение с огнем

По предварительной причине пожар в колонии №8 в Альметьевске произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города и района.

«Пострадавших и погибших нет, причины возгорания устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом» — цитирует сообщение администрации "Интерфакс".



Уточняется, что ликвидация пожара проходила под личным контролем главы района Айрата Хайруллина. Общая площадь возгорания составила 1150 кв.м.

Ранее в пресс-службе УФСИН рассказали, что 25 мая в исправительной колонии №8 в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. Пожар ликвидировали в 20.00 по московскому времени.