Пожар в альметьевской колонии ликвидирован

Пожарные потушили возгорание, возникшее в колонии в Альметьевске в Татарстане.

Пожар в исправительной колонии в Альметьевске ликвидирован в 20.00 (мск). В настоящее время на площади 1,1 тыс. кв. м ведется проливка.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.