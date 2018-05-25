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Пожар в альметьевской колонии ликвидирован

20:25, 25.05.2018

Пожарные потушили возгорание, возникшее в колонии в Альметьевске в Татарстане.

Пожар в исправительной колонии в Альметьевске ликвидирован в 20.00 (мск). В настоящее время на площади 1,1 тыс. кв. м ведется проливка.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.

Происшествия Татарстан
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