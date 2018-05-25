Пожар в альметьевской колонии ликвидирован
Пожарные потушили возгорание, возникшее в колонии в Альметьевске в Татарстане.
Пожар в исправительной колонии в Альметьевске ликвидирован в 20.00 (мск). В настоящее время на площади 1,1 тыс. кв. м ведется проливка.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее стало известно, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске на площади 2,3 тыс. кв. м загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым