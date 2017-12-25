Госзакупки: Mazda для «Иннополиса», мегазаказ Лигая и поездка в Мумбай из прошлого

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Тендер недели: у Казанского вертолетного завода покупают 18 вертолетов

Главным тендером недели стали два похожих заказа ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которое базируется в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. 21 декабря стало известно о том, что предприятие закупает вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 за 7,41 миллиарда и «Ансат» за 2,66 миллиарда.

Обе закупки будут осуществлены у единственного поставщика — АО «Вертолеты России». Вертолетов Ми-8 будет закуплено 19 единиц, «Ансатов» — 12 единиц. Все они должны быть поставлены до 31 декабря 2018 года. При этом вертолеты Ми-8МТВ-1 (шесть штук) будут закуплены у ПАО «Казанский вертолетный завод», Ми-8АМТ (13 штук) — у АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Все «Ансаты» также будут произведены в Казани. Напомним, в начале июля стало известно, что Минобороны закупит у КВЗ 10 учебных вертолетов «Ансат-У», а всего в распоряжении ведомства находятся 40 вертолетов «Ансат».

2. Инфраструктура недели: технологические сети для «Транснефть-Прикамья» за 2 миллиарда

Главным инфраструктурным тендером недели стал заказ АО «Транснефть-Прикамье», которое собирается потратить сумму в 2,16 млрд рублей на организацию технологических сетей связи для производственно-технологического процесса транспорта нефти. О закупке стало известно 20 декабря, она будет произведена у единственного поставщика. Имя его в документации обнаружить не удалось.

«Транснефть-Прикамье» собирается потратить сумму в 2,16 млрд рублей на организацию технологических сетей связи для производственно-технологического процесса транспорта нефти. Фото Максима Платонова



Как следует из технического задания, организация сетей позволяет осуществлять бесперебойное функционирование сетей технологической и оперативно-производственной связи для управления процессом транспорта нефти АО «Транснефть-Прикамье» на территории России. Работы должны выполняться в течение всего 2018 года.

3. Безопасность недели: 30 миллионов на охрану «Борового Матюшино»

Правительственные учреждения Татарстана продолжают заботиться о безопасности. На неделе, в частности, загородный комплекс «Боровое Матюшино» Управления делами президента Татарстана объявил, что собирается потратить 29,6 млн рублей на услуги по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Соответствующая информация появилась 18 декабря, закупка будет произведена у единственного поставщика — ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Татарстану».

Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2018 года. Согласно техническому заданию, защищенность, видимо, будет обеспечиваться 10 постами на территории загородного комплекса. Все они будут осуществлять охрану круглосуточно и каждый день. Стоимость часа охраны на каждом из постов составит от 330 до 350 рублей. Отметим, что на обеспечение безопасности в здании кабмина была потрачена меньшая сумма — всего около 25 миллионов рублей.

Аэропорт «Казань» хочет получить 40 мониторов системы Transinform. Фото Максима Платонова



4. Авиация недели: гостиница для пассажиров «России» и мониторы для аэропорта Казани

Появились на неделе и два тендера, связанных с авиацией. Один из них опубликовала дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» — АО «Авиакомпания «Россия». Она заплатит 15 млн рублей за размещение пассажиров в гостинице в случае сбойных ситуаций, в том числе в Казани. Информация о тендере появилась 19 декабря, заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 января, итоги будут подведены 19 января.

Пассажиры будут размещаться в соответствии с заявками заказчика, а 15 миллионов — максимальная сумма. В список услуг поставщика должно войти обеспечение проживания, размещение с учетом гендерного признака, предоставление горячего питания, предоставление трансфера по маршруту аэропорт — отель — аэропорт. Стоимость услуг на каждого пассажира не указывается.

Второй тендер, также связанный с авиацией, разместил Казанский аэропорт. Он собирается заплатить сумму в 5,78 млн рублей за поставку информационных мониторов. О конкурсе стало известно 18 декабря, заявки принимались до 22 декабря, имя победителя должно стать известно 25 декабря.

Всего в рамках этой закупки АО «Международный аэропорт «Казань» хочет получить 40 мониторов системы Transinform в связи с выходом из строя нынешних. В рамках закупки будет получено 14 мониторов диагональю в 32 дюйма, два 43-дюймовых монитора и 24 монитора с диагональю в 49 дюймов.

Выставка, в которой принимала участие Корпорация экспорта, — химическая Chemtech World Expo 2017. Фото firstrain.co.in



5. Выставка недели: февральская поездка в Индию за 3,5 млн рублей

«Корпорация экспорта Татарстана» в очередной раз обнародовала тендер на участие в уже прошедшей выставке. На этот раз речь идет о выставке в индийском Мумбае, которая прошла с 14 по 17 февраля 2017 года. Тендер был опубликован 15 декабря как закупка у единственного поставщика, стоимость составила 3,5 млн рублей.

Как следует из сканированной копии контракта, заключен он был еще в январе 2017 года. Выставка, в которой принимала участие Корпорация экспорта, — химическая Chemtech World Expo 2017. Организатором выступила уже знакомая по организации подобной выставки во Вьетнаме фирма Galkias Enterprises Limited. Она должна была построить выставочную экспозицию площадью 50 кв. м, изготовить раздаточный материал, организовать трансфер и кейтеринг, а также предоставить переводчиков. Исполнитель зарегистрирован в кипрском городе Никосии.

6. Квалификация недели: КФУ и «Сколково» повысят квалификацию кадрового резерва президента Татарстана

Тем временем Казанский федеральный университет собирается заплатить 3,16 млн рублей Московской школе управления «Сколково» за совместную программу повышения квалификации для кадрового резерва президента Татарстана. Об этой закупке стало известно 20 декабря.

Как указывается в проекте договора, целью заключения договора является повышение качества образования, расширение доступа слушателей к современным образовательным технологиям и средствам обучения, совершенствование профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, повышение конкурентоспособности выпускников.

Число слушателей программы составит 20 человек. Обучение будет проходить в здании КФУ и кампусе Московской школы управления «Сколково» в Одинцовском районе Подмосковья. Программа состоит из пяти образовательных модулей общей длительностью в 172 академических часа.

Акционерное общество «Иннополис» задумалось о покупке средства передвижения. Фото Максима Платонова



7. Автомобиль недели: Mazda CX-9 за 3 миллиона для «Иннополиса»

А вот акционерное общество «Иннополис» задумалось о покупке средства передвижения. На эти цели будет выделена сумма в 3 млн рублей, за которые «Иннополис» хочет получить Mazda CX-9. О конкурсе было объявлено 18 декабря, заявки будут рассматриваться 26 декабря, тогда же будут подведены итоги.

Машина должна быть оснащена 2,5-литровым турбированным двигателем с полным приводом и шестиступенчатой коробкой передач. В салоне будет семь мест, кожаная обивка сидений, оплетки руля и ручки КПП. Также в машине будет двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира и отдельный — для пассажиров сзади. Также машина будет оснащена аудиосистемой Bose с 12 динамиками и многофункциональным 8-дюймовым TFT-дисплеем.

8. Праздник недели: 2,5 млн рублей на детский праздник в «Корстоне»

ООО «Газпром трансгаз Казань» на неделе продолжило готовиться к новогодним праздникам, объявив о закупке на 2,48 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду зала «Бальный» в ГТРК «Корстон-Казань» для проведения детских новогодних мероприятий. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 15 декабря.

Площадь, которую будет арендовать «дочка» газового монополиста, составляет 1225 кв. м. Сколько раз собираются провести детское новогоднее мероприятие — неизвестно: срок аренды в проекте договора не указан. Соответственно, так как это договор аренды, нет и подробностей самого мероприятия. Напомним, корпоратив местного «Газпрома» пройдет в Татарской государственной филармонии — за аренду зала компания заплатила почти миллион рублей.

Дирекция по конкурентной политике и закупкам решила обеспечить комплектацию кабинетов химии, физики и биологии в МАОУ СОШИ «СОлНЦЕ». Фото fssprus.ru

9. Кабинет недели: 1,8 миллиона на три школьных кабинета

Казанское МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам» решило обеспечить комплектацию кабинетов химии, физики и биологии в МАОУ СОШИ «СОлНЦЕ». На эти цели будет выделено 1,76 млн рублей из бюджета города. Соответствующий тендер был опубликован 20 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 января, а аукцион состоится 22 января.

Из документации можно узнать, что на кабинет химии будет потрачено 604 тысячи рублей — там появятся, например, стенд-лента «Выдающиеся ученые-химики», раздаточные коллекции «Алюминий», «Волокна», «Каменный уголь», «Стекло и изделия из стекла» и другие. На кабинет биологии выделят 594 тысячи рублей — там будет электрифицированный стенд «Уровни организации жизни», интерактивный муляж глаза, комплект из модельных зубов. Еще 558 тысяч рублей потратят на кабинет физики — там будет маятник Максвелла, спектроскоп, электростатические маятники, комплект «Электрические султаны».

10. Дороги недели: 1,4 миллиона на разметку в Лениногорске

А в Лениногорске уже решили позаботиться о безопасности на дорогах в 2018 году и объявили тендер на нанесение разметки. Информация об этом появилась 19 декабря, заявки принимаются до 27 декабря, а аукцион состоится 9 января. Исполком Лениногорска собирается заплатить за разметку 1,41 млн рублей.

Точного списка улиц и общей длины линий разметки в документации не приводится. Однако из локального ресурсного сметного расчета можно узнать, что 14,5 километра линии разметки будут сплошными, еще 5 километров — прерывистыми.