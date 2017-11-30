Готовим «водную» смену: мастер-класс для юных синхронисток от тренера сборной РТ
Сегодня во Дворце водных видов спорта прошел республиканский мастер-класс старшего тренера сборной команды Республики Татарстан по синхронному плаванию Юлии Белоглазовой. Секретами профессионального мастерства с юными синхронистками и тренерами отделений синхронного плавания спортивных школ республики также делились ведущие спортсменки республики, мастера спорта России Олеся Архипова, Мария Восьмушко, Анна Гордеева.
За занятиями юных спортсменок наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
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