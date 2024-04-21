День в истории 21 апреля: 70 лет России в ЮНЕСКО, день рождения Кулибина, праздник местного самоуправления
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 апреля 2024 года
21 апреля пройдет закрытие четвертого фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Сегодня отмечаются День местного самоуправления в России, Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День главного бухгалтера в России и впервые — День мастера пряничного дела. Пять лет назад прошел второй тур выборов шестого президента Украины, в котором большинство голосов набрал Владимир Зеленский, 70 лет назад СССР вступил в ЮНЕСКО, 85 лет назад в Санкт-Петербурге открылся первый трехзальный кинотеатр в СССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Закрытие четвертого фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Финальным станет выступление музыканта и экс-ведущего передачи «Галилео» на СТС Александра Пушного.
- Суперкубок России по хоккею на траве среди мужских команд — казанское «Динамо-Ак Барс» против «Динамо-Электросталь».
Кто родился: Иван Кулибин и Елизавета II
- 1735 — русский механик-изобретатель Иван Кулибин (скончался 11 августа 1818 года). В России имя «Кулибин» стало нарицательным — так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов. Автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, «каменные часы», которые были подарены Екатерине II.
- 1758 — няня русского поэта Александра Пушкина Арина Родионовна (скончалась 12 августа 1828 года). Пушкин посвятил ей несколько произведений.
- 1816 — английская поэтесса Шарлотта Бронте (скончалась 31 марта 1855 года). Известна как автор романа «Джейн Эйр».
- 1922 — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР Станислав Ростоцкий (скончался 10 августа 2001 года). Его фильмы «А зори здесь тихие» и «Белый Бим, черное ухо» выдвигались на премию «Оскар».
- 1923 — главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина в 1963—1985 годах Равиль Тумашев (скончался 2 января 2016 года).
- 1926 — королева Великобритании в 1952—2022 годах Елизавета II (скончалась 8 сентября 2022 года). Являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории и главой государства в мире.
- 1976 — начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов.
Кто скончался: Марк Твен и Принс
- 1910 — английский писатель Марк Твен (родился 30 ноября 1835 года). Известен написанием повестей про Тома Сойера.
- 1965 — английский физик Эдуард Виктор Эплтон (родился 6 сентября 1892 года). Лауреат Нобелевской премии по физике 1947 года «за исследования физики верхних слоев атмосферы, в особенности за открытие так называемого слоя Эплтона».
- 2016 — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз Принс Роджерс Нельсон, более известен как Принс (родился 7 июня 1958 года). Его главным хитом называют песню Purple Rain.
- 2018 — русская актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина (родилась 3 декабря 1934 года). Широкую известность ей принесла роль Надежды из фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Праздники: день главного бухгалтера и мастера пряничного дела
- День местного самоуправления в России. Установлен указом президента России от 10 июня 2012 года «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Дата связана с тем, то 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II, которая положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Неофициально отмечался с 2002 года, в 2017-м Генеральная Ассамблея ООН узаконила праздник.
- День главного бухгалтера в России. Учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух».
- День мастера пряничного дела в России. В этом году проходит впервые. Инициаторами стали организаторы международного фестиваля пряничного искусства «Мир пряника».
События в истории: основан Рим, образована Чувашская АССР
- 753 года до нашей эры — Ромул основал Рим. В честь этого отмечается праздник, а в городе совершают символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители, так и туристы.
- 1913 — великая княгиня Елизавета Федоровна посетила Свияжск. В мужском Богородичном Успенском монастыре она приложилась к мощам святителя Германа Казанского, а в древнем деревянном храме XVI века женского Иоанно-Предтеченского монастыря — к чудотворной иконе преподобного Сергия. В Свияжске она села на пароход и отправилась домой.
- 1925 — образована Чувашская АССР. Туда включили несколько уездов бывшей Казанской и Симбирской губерний с чувашским населением. Взамен некоторые территории с чувашским коренным населением получили Татарская АССР и Ульяновская область.
- 1932 — созданы Морские силы Дальнего Востока. Позже их переименовали в Тихоокеанский флот (ТОФ). Флот был создан из-за угрозы ввода японских войск в Манчжурию.
- 1939 — в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва». Это был первый трехзальный кинотеатр в СССР.
- 1954 — СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). В Татарстане находится четыре объекта всемирного наследия этой организации — Казанский кремль, Великий Болгар, комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск и Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ).
- 1960 — в Бразилии состоялся второй по счету перенос столицы. Столицей провозгласили город Бразилиа — специально построенный для выполнения столичных функций город.
- 1967 — в Греции группа крайне правых армейских офицеров совершила государственный переворот, в результате которого установили режим «черных полковников». Из-за постоянных конфликтов между королем и парламентом к власти пришли военные. Ведущие политики, включая премьер-министра, были арестованы. В стране настал режим диктатуры.
- 1972 — спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны в районе кратера Декарт. Это была вторая миссия по исследованию спутника Земли и первая посадка в горной местности.
- 2004 — открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, на котором впервые вручили и национальную премию его имени. Ее получила заслуженная артистка России Фарида Кудашева.
- 2000 — Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
- 2016 — корпорация Microsoft прекращает выпуск игровой приставки Xbox 360. Она выпустила первый Xbox 360 в 2005 году, с тех пор компания продала более 80 млн этих устройств по всему миру.
- 2019 — прошел второй тур выборов шестого президента Украины. Большинство голосов набрал Владимир Зеленский.
- 2019 — террористические акты на Шри-Ланке, в которых погибло более 250 человек. Всего произошло девять взрывов в трех католических церквях и четырех отелях.