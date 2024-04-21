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День в истории 21 апреля: 70 лет России в ЮНЕСКО, день рождения Кулибина, праздник местного самоуправления

07:00, 21.04.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 апреля 2024 года

День в истории 21 апреля: 70 лет России в ЮНЕСКО, день рождения Кулибина, праздник местного самоуправления
Фото: Реальное время

21 апреля пройдет закрытие четвертого фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Сегодня отмечаются День местного самоуправления в России, Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День главного бухгалтера в России и впервые — День мастера пряничного дела. Пять лет назад прошел второй тур выборов шестого президента Украины, в котором большинство голосов набрал Владимир Зеленский, 70 лет назад СССР вступил в ЮНЕСКО, 85 лет назад в Санкт-Петербурге открылся первый трехзальный кинотеатр в СССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Закрытие четвертого фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Финальным станет выступление музыканта и экс-ведущего передачи «Галилео» на СТС Александра Пушного.
  • Суперкубок России по хоккею на траве среди мужских команд — казанское «Динамо-Ак Барс» против «Динамо-Электросталь».

Кто родился: Иван Кулибин и Елизавета II

  • 1735 — русский механик-изобретатель Иван Кулибин (скончался 11 августа 1818 года). В России имя «Кулибин» стало нарицательным — так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов. Автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, «каменные часы», которые были подарены Екатерине II.
  • 1758 — няня русского поэта Александра Пушкина Арина Родионовна (скончалась 12 августа 1828 года). Пушкин посвятил ей несколько произведений.
  • 1816 — английская поэтесса Шарлотта Бронте (скончалась 31 марта 1855 года). Известна как автор романа «Джейн Эйр».
  • 1922 — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР Станислав Ростоцкий (скончался 10 августа 2001 года). Его фильмы «А зори здесь тихие» и «Белый Бим, черное ухо» выдвигались на премию «Оскар».
  • 1923 — главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина в 1963—1985 годах Равиль Тумашев (скончался 2 января 2016 года).
  • 1926 — королева Великобритании в 1952—2022 годах Елизавета II (скончалась 8 сентября 2022 года). Являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории и главой государства в мире.
  • 1976 — начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов.

Кто скончался: Марк Твен и Принс

  • 1910 — английский писатель Марк Твен (родился 30 ноября 1835 года). Известен написанием повестей про Тома Сойера.
  • 1965 — английский физик Эдуард Виктор Эплтон (родился 6 сентября 1892 года). Лауреат Нобелевской премии по физике 1947 года «за исследования физики верхних слоев атмосферы, в особенности за открытие так называемого слоя Эплтона».
  • 2016 — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз Принс Роджерс Нельсон, более известен как Принс (родился 7 июня 1958 года). Его главным хитом называют песню Purple Rain.
  • 2018 — русская актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина (родилась 3 декабря 1934 года). Широкую известность ей принесла роль Надежды из фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Праздники: день главного бухгалтера и мастера пряничного дела

  • День местного самоуправления в России. Установлен указом президента России от 10 июня 2012 года «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Дата связана с тем, то 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II, которая положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Неофициально отмечался с 2002 года, в 2017-м Генеральная Ассамблея ООН узаконила праздник.
  • День главного бухгалтера в России. Учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух».
  • День мастера пряничного дела в России. В этом году проходит впервые. Инициаторами стали организаторы международного фестиваля пряничного искусства «Мир пряника».

События в истории: основан Рим, образована Чувашская АССР

  • 753 года до нашей эры — Ромул основал Рим. В честь этого отмечается праздник, а в городе совершают символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители, так и туристы.
  • 1913 — великая княгиня Елизавета Федоровна посетила Свияжск. В мужском Богородичном Успенском монастыре она приложилась к мощам святителя Германа Казанского, а в древнем деревянном храме XVI века женского Иоанно-Предтеченского монастыря — к чудотворной иконе преподобного Сергия. В Свияжске она села на пароход и отправилась домой.
  • 1925 — образована Чувашская АССР. Туда включили несколько уездов бывшей Казанской и Симбирской губерний с чувашским населением. Взамен некоторые территории с чувашским коренным населением получили Татарская АССР и Ульяновская область.
  • 1932 — созданы Морские силы Дальнего Востока. Позже их переименовали в Тихоокеанский флот (ТОФ). Флот был создан из-за угрозы ввода японских войск в Манчжурию.
  • 1939 — в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва». Это был первый трехзальный кинотеатр в СССР.
  • 1954 — СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). В Татарстане находится четыре объекта всемирного наследия этой организации — Казанский кремль, Великий Болгар, комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск и Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ).
  • 1960 — в Бразилии состоялся второй по счету перенос столицы. Столицей провозгласили город Бразилиа — специально построенный для выполнения столичных функций город.
  • 1967 — в Греции группа крайне правых армейских офицеров совершила государственный переворот, в результате которого установили режим «черных полковников». Из-за постоянных конфликтов между королем и парламентом к власти пришли военные. Ведущие политики, включая премьер-министра, были арестованы. В стране настал режим диктатуры.
  • 1972 — спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны в районе кратера Декарт. Это была вторая миссия по исследованию спутника Земли и первая посадка в горной местности.
  • 2004 — открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, на котором впервые вручили и национальную премию его имени. Ее получила заслуженная артистка России Фарида Кудашева.
  • 2000 — Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
  • 2016 — корпорация Microsoft прекращает выпуск игровой приставки Xbox 360. Она выпустила первый Xbox 360 в 2005 году, с тех пор компания продала более 80 млн этих устройств по всему миру.
  • 2019 — прошел второй тур выборов шестого президента Украины. Большинство голосов набрал Владимир Зеленский.
  • 2019 — террористические акты на Шри-Ланке, в которых погибло более 250 человек. Всего произошло девять взрывов в трех католических церквях и четырех отелях.
Дарья Пинегина
ОбществоИстория Татарстан

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