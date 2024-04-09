День в истории 9 апреля: запрет мусорить, день рождения Виктора Черномырдина, встреча турок с Миннихановым
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 апреля 2024 года
9 апреля раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретится с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей, также пройдет заседание оргкомитета по подготовке и проведению Годов культуры России — Китая. Два года назад в России впервые введены требования пожарной безопасности для временных зданий, 35 лет назад американский изобретатель Дуглас Энгельбарт получил премию за создание компьютерной мыши, 50 лет назад был спущен на воду первый в СССР супертанкер «Крым», 325 лет назад Петром I был издан первый в России указ, запрещающий мусорить на улице. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей.
- Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России — Китая под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Участвует Рустам Минниханов.
- Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Территория закона» с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Брифинг в кабмине Татарстана на тему: «О декларационной кампании — 2024». Докладывает руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, плей-офф — «Зенит-Казань» против «Факела».
Кто родился: ректор НГТТИ и председатель Федерации профсоюзов Татарстана
- 1821 — французский поэт и критик Шарль Бодлер (скончался 31 августа 1867 года). Является классиком французской и мировой литературы, основоположник декаданса и символизма. Самым известным произведением является сборник стихов «Цветы зла».
- 1933 — французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо (скончался 6 сентября 2021 года). Славу Бельмондо принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». Он сыграл также в кинокартинах «Мужчина, который мне нравится», «Страх над городом», «Частный детектив» и другие.
- 1938 — председатель Совета министров РФ, глава правительства РФ в 1992—1998 годах, исполняющий обязанности президента РФ с 5 по 6 ноября 1996 года, советник президента России Виктор Черномырдин (скончался 3 ноября 2010 года). В июне 1993 года в суверенный Татарстан приехала делегация правительства России во главе с Черномырдиным, который вскоре стал одним из больших друзей Татарстана. Как это было смотрите в совместном проекте «Реального времени» и известного фотографа Михаила Козловского.
- 1953 — ректор Набережночелнинского государственного торгово-технологического института Виктор Суворов.
- 1970 — председатель Федерации профсоюзов Татарстана, депутат Госсовета республики Елена Кузьмичева.
Кто скончался: автор «Повести о Ходже Насреддине» и муж королевы Елизаветы II
- 1962 — советский писатель Леонид Соловьев (родился 19 августа 1906 года). Написал «Повесть о Ходже Насреддине», состоящую из двух книг. Речь идет о фольклорном персонаже, герое анекдотов. В 2022 году традиция их пересказа была внесена от Ирана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
- 1987 — татарский композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств ТАССР Масгут Латыпов (родился 23 июля 1913 года). Один из основоположников профессионального татарского музыкального искусства. В честь него в Казани названа улица.
- 2021 — член Британской королевской семьи, муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп (родился 10 июня 1921 года). С 6 февраля 1952 года до своей смерти был принцем-консортом Великобритании, что сделало его самым долгодействующим и долгоживущим консортом в мире.
Праздники: день финского языка
- День финского языка. Приурочен к дате кончины финского просветителя Микаэля Агриколы — 9 апреля 1557 года. Он создал письменный финский языка — в 1543 году Агрикола выпустил в свет первую финскую азбуку под названием ABC-kirja.
- День памяти мучеников в Тунисе. Является в стране государственным праздником и выходным днем. Дата связана с тем, что 9 апреля 1938 года во время демонстрации в защиту права на независимость Туниса от колониальной Франции войска последней открыли огонь по протестующим. В результате убито около двух десятков человек, еще сотни были ранены.
События в истории: первая в истории звукозапись, конец The Beatles
- 1699 — Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Он обязывал жителей не выбрасывать мусор на улицы города, а также следить за чистотой во дворах.
- 1782 — в Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон».
- 1860 — французский изобретатель Эдуар Леон Скотт де Мартинвилль сделал первую в истории звукозапись. Это было сделано на прибор, изобретенный им же, под названием фоноавтограф.
- 1945 — советские войска взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг, нынешний Калининград. Комендант Отто Ляш подписал акт о капитуляции города.
- 1966 — Ватикан официально отменил просуществовавший с 1558 года так называемый «Индекс запрещенных книг», куда включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Всего в списке было около 4 тысяч различных книг, а среди полностью запрещенных авторов были Джордано Бруно, Оноре де Бальзак, Рене Декарт, Эмиль Золя и другие.
- 1970 — один из основателей The Beatles Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном. Таким образом, он положил конец существованию группы.
- 1974 — в Керчи на судостроительном заводе «Залив» был спущен на воду первый в СССР супертанкер «Крым».
- 1989 — американский изобретатель Дуглас Энгельбарт получил премию за создание компьютерной мыши еще в 1960-х.
- 1991 — Совет министров ТАССР своим постановлением основал Ассоциацию фермеров Татарстана. Сейчас организация называется Ассоциацией фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ, ее возглавляет Камияр Байтемиров. Задачами ассоциации являются координация предпринимательской деятельности, представление и защита правовых и имущественных интересов фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Татарстан.
- 2022 — Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Регулярные и чартерные полеты, приостановленные из-за пандемии коронавируса, начали осуществляться в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.
- 2022 — в России впервые введены требования пожарной безопасности для временных зданий, в которых проводятся массовые мероприятия — форумы, выставки, концерты, спортивные соревнования.