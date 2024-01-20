Старый Новый год, Йемен и сбои в WhatsApp: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стало празднование Старого Нового года. Этот неофициальный праздник традиционно отмечается в странах с церквями, у которых Рождество установлено по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). Также в топе оказались события, происходящие на территории Йемена. Конфликт признанного правительства с мятежниками-хуситами обострился до того, что в него вмешались США и Великобритания. Вместе с этим людей волновали сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*) на территории Приволжского федерального округа. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Старый Новый год возглавил рейтинг поисковых запросов

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю), который наступает в ночь с 13 на 14 января. Возникновение праздника связано с тем, что Рождество по календарной традиции должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в Православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий обильные застолья и увеселения.

20 (30) декабря 1699 года — указом №1736 Петра I «О праздновании Нового года» было перенесено начало года в России с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Традиция же отмечать Старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря, вследствие чего 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С ноября 2023 года боевики проиранского движения «Ансар Аллах», они же хуситы, препятствуют судоходству в Красном море под предлогом перехвата идущих в Израиль судов из солидарности с палестинским движением ХАМАС. После нескольких атак хуситов США объявили о начале многонациональной операции «Страж процветания». К ней присоединились ряд стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшелы и Испанию.

Вмешательство Соединенных Штатов и бомбардировки Йемена их военными не остались без внимания российского Министерства иностранных дел. Так, официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила, что американские атаки на хуситов необходимы для того, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в других частях региона.

— Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура: насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона. Насколько они смогут создать у себя внутри, в Соединенных Штатах в первую очередь ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей. Вот что их сейчас волнует, — сказала она.

В последние две недели количество атак беспилотными летательными аппаратами и ракетами на корабли в Красном море значительно увеличилось. Так, например, 18 января было атаковано американское судно Genco Bekardi в Аденском заливе.

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

Что касается сбоев в работе мессенджера WhatsApp, они наблюдались вечером в среду, 17 января. Большинство пользователей (90%) писали о том, что мессенджер вовсе не работает или не открывается. Еще 6% отмечали трудности с получением и отправкой сообщений. Наибольшее количество жалоб было зарегистрировано в Приволжском федеральном округе. Затем такие же сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.



Альметьевцы активнее других пользовались интернетом

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Поисковые запросы, касающиеся Старого Нового года, были раскиданы практически в равных долях по всем населенным пунктам Татарстана. Информацию о празднике искали не только в четырех крупнейших городах республики, но и в Зеленодольске, Буинске, Болгаре, Верхнем Услоне, Бугульме и др. Что же касается Йемена и конфликта на его территории, то за этими событиями пристальнее всего наблюдали жители Альметьевска.

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp также были замечены во всех городах Татарстана. Как и в случае с предыдущим запросом, активнее остальных проявили себя альметьевцы.

Также татарстанцы продолжают искать информацию о смерти народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Он ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 88 лет. Гражданская панихида состоялась в этот понедельник, 15 января. Соломин сыграл около 50 ролей в театре, а также снялся в более, чем 50 фильмах. Наиболее известные из них — «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Школьный вальс», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства» и др.

Протесты в Башкирии попали на первое место YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

На лидирующих местах видеохостинга YouTube оказались видеоролики, связанные с недавними событиями в башкирском городе Баймак.

Фаиля Алсынова** — активиста национального башкирского и экологического движения — приговорили к 4 годам колонии общего режима. Его приговор привел к конфликту между правоохранителями и народом. Для того, чтобы разогнать толпу, пришедшую к суду, в ход были пущены светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

Глава Башкирии Радий Хабиров также высказался об этой ситуации. По его словам, с самого начала работы в должности лидера республики он говорил о том, что «не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Он назвал своим «долгом» защиту республики от «попыток раскачать межнациональное согласие».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** — Росфинмониторинг включил Фаиля Алсынова в список экстремистов.

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