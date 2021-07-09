«Встречай нас, третий трудовой»: история студотрядов Татарстана на казанском вокзале
Сегодня, в день 58-й годовщины старта движения студенческих отрядов Республики Татарстан на железнодорожном вокзале «Казань-1» прошло мероприятие «Встречай нас, третий трудовой». Именно отсюда 9 июля 1963 года 200 студентов Казанского инженерно-строительного института отправились на освоение целинных земель в Есильский район Целиноградской области Казахстана.
Видео: Камиль Исмаилов
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