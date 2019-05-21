КМПО: новый состав акционеров не за горами?

Автор жалобы в ЦБ просит разобраться, почему один из акционеров АО «КМПО» после консолидации им свыше 30% акций предприятия не выставил публичную оферту

Фото: Олег Тихонов

Новое развитие получило противостояние вокруг цепочки взаимосвязанных сделок одного из мажоритарных акционеров АО КМПО Юрия Кравцова, консолидировавшего в результате 48,6% акций машиностроительного предприятия. В Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ направлена жалоба на его действия, который, как утверждает автор обращения, нарушил действующее законодательство об акционерных обществах.

Дым без огня в Центробанке

По данным сервера раскрытия корпоративной информации — «Интерфакс», среди акционеров АО «КМПО» происходят перемещения крупных пакетов акций этого предприятия, что может свидетельствовать об их предпродажной подготовке. В настоящее время эти операции могут подвергнуться тщательной проверке со стороны Центрального Банка РФ.

На прошлой неделе в Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ была направлена жалоба (копия находится в распоряжении редакции), автор которой требует разобраться, почему акционер АО «КМПО»Юрий Кравцов после консолидации им свыше 30% акций предприятия не выставил публичную оферту о выкупе акций у остальных акционеров, как того требует Федеральный закон «Об акционерных обществах». Причем обязывающее его к этому событие произошло еще три года назад в 2016 году, но оферты не последовало до сих пор. В жалобе указывается, что невыставление в данном случае публичной оферты расценивается как административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.28 КоАП РФ.

Как бенефициар КМПО собрал 48,6% акций

В жалобе приводится хронология событий на основании данных ЕГРЮЛ и сервера раскрытия информации «Интерфакс»:

26 апреля 2016 года – приобретение 100% акций ЗАО «РФК».

Владельцы акций КМПО после операции: АО «Инвест-Групп» (23,7%), ЗАО «РФК»(24,9%) 30 ноября 2016 года – присоединение ЗАО «РФК» к АО «Инвест-Групп».

Владельцы акций КМПО после операции: АО «Инвест-Групп» (48,6%) 27 июня 2018 года – приобретение акций лично Кравцовым Ю.Т.

Владельцы акций КМПО после операции: Кравцов Ю.Т. (48,6%) 13 февраля 2019 года – продажа акций Кравцовым Ю.Т.

Владельцы акций КМПО после операции: неизвестное лицо (48,6%) 29 марта 2019 года – покупка акций Кравцовым Ю.Т.

Владельцы акций КМПО после операции: Кравцов Ю.Т. (2 660 шт. — 0,04 %).

Кратко поясним: 26.04.2016г. АО «Инвест-Групп», подконтрольное Юрию Кравцову, уже имевшее 23,7% акций КМПО, приобрело компанию ЗАО «РФК», на балансе которого находились 24,9% акций КМПО. В связи с этим Кравцову Ю.Т. через принадлежащие ему компании стало принадлежать 48,6% акций (то есть более 30-процетного лимита, установленного законодательством). Именно с этого момента он должен был сделать оферту остальным акционерам и, в первую очередь, АО «Связьинвестнефтехим», но по непонятным причинам проигнорировал эту обязанность.

В дальнейшем после присоединения ЗАО «РФК» к АО «Инвест-Групп», Юрий Кравцов лично приобретает акции КМПО и становится прямым владельцем всего пакета. Судьбоносное для остальных акционеров и сотрудников предприятия событие по продаже пакета новому пока неизвестному широкой общественности акционеру произошло, по всей вероятности, в начале 2019 года, когда г-н Кравцов после примерно 20 лет нахождения в капитале АО «КМПО» перестал быть акционером этого предприятия. Вместе с новым владельцем пакета акций остается также загадкой операция по приобретению Кравцовым 2 660 штук (0,04%) в марте 2019 года.

Связаться с Юрием Кравцовым вчера не удалось — его мобильный не отвечал на звонки, а рабочий телефон подконтрольной ему компании АО "Инвест-Групп", указанный в системе Спарк-Интерфакс, не отвечал.

Публичная оферта — это не формальность

«Объявление оферты после консолидации пакета более 30% – это не пустая формальность», отмечают эксперты в области корпоративного права. По словам старшего юриста компании «Шаймарданов и партнеры» Алии Алтынбаевой, приобретенными без оферты акциями нельзя голосовать, они не считаются голосующими и при определении кворума не учитываются.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах с момента приобретения более 30% общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и до даты направления в публичное общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в пункте 1 данной статьи, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30% таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются», — отметила она.

Между тем, в жалобе подчеркивается, что несмотря на то, что обязанность выставления оферты о выкупе акций у остальных акционеров г-ном Кравцовым игнорируется с 2016 года, на прошедших годовых собраниях акционеров (2016-2018гг.) ему удалось проголосовать всем своим пакетом (48,6% вместо 30%). Подобное развитие событий, по мнению автора жалобы, возможно было только при попустительстве со стороны администрации АО «КМПО», а именно лиц, ответственных за формирование легитимного кворума для голосования, и привело к ситуации, когда решения сформированных с нарушением законодательства органов управления общества (Общее собрание акционеров и Совет директоров) оказались фактически дискредитированы и могут быть оспорены через суд. Согласно Серверу «Интерфакс» под вопросом оказываются практически все договоры предприятия с крупнейшими заказчиками (Роснефть, НОВАТЭК, Газпром, ККМ) и кредитными учреждениями (Сбербанк, ВТБ), одобренные Общим собранием акционеров и Советом директоров за этот период. Прояснить ситуацию и степень виновности (невиновности) ответственных исполнителей должен в ближайшее время ЦБ РФ. В случае подтверждения фактов нарушения действующего федерального законодательства Юрием Кравцовым и сотрудниками КМПО им грозят помимо общественного порицания как крупные административные штрафы, так и дисквалификация до одного года.

Опрошенные нами эксперты также разделяют эту позицию и указывают на необходимость оценки рисков сложившейся ситуации: «Это грубейшее нарушение закона об акционерных обществах, потому что нарушено преимущественное право у остальных акционеров, — отмечает руководитель гражданской практики юридической компании "ЮНЭКС" Юлия Майорова. Это может поставить под сомнение легитимность всех сделок».

Получить комментарии от акционеров и менеджмента предприятия не удалось. В АО «КМПО» объяснили, что «предприятие не может отвечать за своих акционеров и комментировать их действия». В АО «СИНХ» нам сообщили, что им неизвестно о жалобе в ЦБ РФ по поводу этих событий, поэтому они не могут их прокомментировать.