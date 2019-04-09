Made in неизвестно где: жизни пациентам Татарстана спасает контрафакт

Контрагента суперпоставщика Минздрава обвиняют в афере с лжеимпортом на 47 млн рублей

В челнинской горбольнице №2 нашли никогда не ввозившееся в Россию «оборудование из Испании», в перинатальном центре РКБ Татарстана — схожее «из Турции». Всего по делу Следкома проходят 316 консолей жизнеобеспечения неизвестного происхождения, которые в бюджетные клиники по заказу ГИСУ РТ поставила нижнекамская компания «Мир». Обвинение в хищении 47 млн рублей предъявлено контрагенту поставщика, но, как выяснило «Реальное время», потерпевшие клиники вовсю используют тот самый контрафакт.

Контрагент под домашним арестом



Обвиняемый бизнесмен Ильфат Вильданов знакомится с материалами своего уголовного дела под домашним арестом. Эту меру пресечения еще минувшим летом ему избрал Советский райсуд Казани.

На финише следствия бывшему директору и учредителю казанского ООО «Юла5» (главный вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования) Вильданову предъявили обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и еще двух эпизодах незаконного производства медизделий в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ). Ущерб оценен в 47,3 млн рублей.

Вину предприниматель не признает. На днях срок его домашнего ареста был продлен до 7 мая, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Советского суда Казани.

Напомним, поводом для возбуждения дела в мае 2018-го стал госконтракт 2016 года о поставке из Турции и вводе в эксплуатацию 166 консолей жизнеобеспечения в главном роддоме Татарстана — перинатальном центре Республиканской клинической больницы. Внимание сотрудников экономической полиции эта поставка привлекла после элементарной проверки таможенных документов.

Оказалось, что товар, за который госзаказчик — ГИСУ РТ — заплатил 28 млн 389 тыс. рублей, таможенную границу с РФ не пересекал. Причем рассчитывался заказчик не с ныне обвиняемым Вильдановым, а с исполнителем контракта — нижнекамским ООО «Мир». Любопытно, что те же поставщик с заказчиком фигурируют в новых эпизодах дела Вильданова.

Поводом для возбуждения дела стал госконтракт 2016 года о поставке из Турции и вводе в эксплуатацию 166 консолей жизнеобеспечения в перинатальном центре Республиканской клинической больницы. Фото rkbrt.ru



В Челны с «испанским» приветом

30 декабря 2016 года ГИСУ РТ и «Мир» заключили контракт на поставку и ввод медоборудования для помещений поликлиники в здании стационара горбольницы №2 Набережных Челнов. По его условиям, клиника должна была получить 150 медицинских консолей, произведенных в Испании. В том числе 133 настенных консоли жизнеобеспечения пациента (по 97,5 тыс. рублей за каждую), 11 таких же более дорогой комплектации (по 187 тыс.) и по три консоли операционных одноплечевых — для анестезиолога и для хирурга (по 640 тыс. рублей с лишним).

Стандартные настенные и потолочные консоли жизнеобеспечения устанавливаются в операционных, реанимации и палатах пациентов. Обычно они имеют клапан подачи кислорода, светильник, кнопку вызова персонала, электрическую розетку для оборудования, могут также оснащаться разъемами для телефонной связи и полками для медицинских приборов.

Согласно сайту госзакупок, «испанский» контракт полностью исполнен к 30 мая 2017 года, а поставщик получил свои 18 млн 916 тыс. рублей. К документам прикреплен акт ввода товара в эксплуатацию, подписанный руководителем ГИСУ РТ Маратом Айзатуллиным, получателем груза — главврачом горбольницы №2 Азатом Фатхетдиновым и поставщиком — ООО «Мир» в лице директора Раушании Давлетшиной.

Вчера в приемной главврача челнинской горбольницы №2 «Реальному времени» подтвердили — консоли используются, несмотря на уголовное дело.

В приемной главврача челнинской горбольницы №2 «Реальному времени» подтвердили — консоли используются. Фото tatarstan.ru

Экономия на 191 тысячу, ущерб — на 19 миллионов

Контракт заключался по результатам торгов, на которые нижнекамский «Мир» отправил заявку с ценой на 95 тыс. рублей меньше, чем у конкурента — ныне ликвидированного нижнекамского ООО «Медтехника-НК». Других претендентов на поставку не было, с учетом начальной (максимальной) цены в 19 млн 107 тыс. рублей торги сэкономили бюджету всего 191 тыс. рублей.

Потери бюджета на том же контракте куда значительнее, полагают в Следкоме. По версии силовиков, никаких расходов на закупку за границей и доставку товара в России не было, «импортные» консоли сделали на базе одного из предприятий Татарстана. И компания-победитель тендера «Мир» просто закупила их у ныне обвиняемого Ильфата Вильданова.

Напомним, в сентябре 2018-го директор «Мира» Раушания Давлетшина заявляла — их тоже обманули: «Мы — честные поставщики! У нас опыт 30 лет. Даже предположить не могли, что кто-то такое может провернуть...» На письменный запрос редакции из той же фирмы пришел отказ от комментариев:

— ООО «Мир» проходит по указанному делу как свидетель, таким образом, ООО «Мир» не имеет права разглашать данные уголовного дела. В связи с этим ваши вопросы оставляем без комментариев. В дальнейшем просим вас по данному уголовному делу и иным вопросам не беспокоить. Спасибо.

Похоже, в компании еще тогда знали: «турецкий» эпизод — не последний. Отметим, всего в багаже «мирового» суперпоставщика из города нефтехимиков — 487 госконтрактов на 631 млн рублей. По данным rusprofile, выручка компании за отчетный год составила 125 млн рублей, прибыль 21 млн рублей.

Среди госконтрактов «Мира» журналистам «Реального времени» удалось найти еще один, связанный с импортом медицинских консолей. В ноябре 2015-го нижнекамский поставщик подписал прямой договор с Арской центральной районной больницей на поставку из Турции 16 консолей жизнеобеспечения за 2 млн рублей.

В контрафактном деле этот эпизод не фигурирует. Почему — в Следкоме не поясняют. Остается предполагать: либо Вильданов участие в этой поставке не принимал, либо она была «чистой» и оборудование действительно пришло из Турции. В последнем случае его образцы могли послужить для производства неизвестно где и кем сделанных консолей, к которым пока не имеют претензий главврачи двух татарстанских клиник.