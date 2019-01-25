«Мирас» — 2019: возвращение забытых имен

В Казани продолжается фестиваль татарской музыки

Второй концерт фестиваля «Мирас» им. Н. Жиганова, который в четвертый раз проводит ГСО РТ, получился несколько ностальгическим. На нем исполнили музыкальные приношения татарским композиторам-классикам и одновременно вспомнили человека, чье имя несправедливо предается забвению. Подробности — в материале «Реального времени».

Моцартовский талант

На втором концерте фестиваля «Мирас» в ГБКЗ им. С. Сайдашева за дирижерским пультом стоял главный дирижер и художественный руководитель камерного оркестра «Ла Примавера» Рустем Абязов, который уже не в первый раз выступает вместе с ГСО РТ. Программа, составленная арт-директором фестиваля профессором Вадимом Дулат-Алеевым, состояла из сочинений Назиба Жиганова, Мансура Музаффарова, Рафаэля Белялова, Леонида Любовского, Ильяса Камала, Алмаза Монасыпова.

Пожалуй, можно считать событием исполнение концерта для фортепиано с оркестром Рафаэля Белялова. Произведения композитора, трагически погибшего в последние дни 1999 года и не дожившего месяц до своего шестидесятилетия, в последние годы практически не исполняются. Тем не менее в свое время он был яркой звездой на музыкальном небосклоне Татарстана, и даже София Губайдулина, говоря о композиторах Татарстана, свой рейтинг начинала с Белялова.

Рафаэль Белялов, ученик Ю. Виноградова и А. Лемана, с которым он не прерывал творческую дружбу, был профессором Казанской государственной консерватории. Он прекрасно знал историю Казани и основал в нашем городе филиал Всероссийского Рахманиновского общества, добился, чтобы на здании нынешней Ратуши, где до революции было Дворянское собрание, повесили мемориальную доску в память о том, что здесь дважды выступал Сергей Рахманинов. Он был его кумиром.

Рафаэль Белялов основал в Казани филиал Всероссийского Рахманиновского общества. Фото tatarstan-symphony.com



У Белялова был божественно легкий характер, он смотрел на мир с удивлением и радостью, подобно ребенку, и друзья иногда сравнивали его мироощущение с восприятием мира Моцартом. Легкость и солнечность присутствует во многих его сочинениях. Но у этой легкости была и оборотная сторона — композитор не отличался особой дисциплинированностью, и когда его не стало, систематизировать его творческое наследие оказалось делом нелегким.

В его партитуре концерта для фортепиано и оркестра не хватало листков, и друг и коллега Белялова композитор Леонид Любовский потратил немало времени, прежде чем смог отредактировать произведение. Кстати, одним из последних сочинений Рафаэля Белялова, написанным за несколько месяцев до ухода, была соната памяти Шостаковича. Совсем не характерная для Белялова — пронзительно-трагическая, композитор словно предчувствовал свой уход. Ноты сонаты утеряны и вряд ли найдутся…

А концерт для фортепиано с оркестром, где солировал Зульфат Фахразиев, полон восторга перед миром, желанием жить и творить. Партия фортепиано — легка и прозрачна, с мощными финальными аккордами. Белялов сам был прекрасным пианистом. Жаль, что на доме, где жил композитор, до сих пор нет мемориальной доски. Но это уже вопрос к Союзу композиторов РТ.

Концерт для фортепиано с оркестром, где солировал Зульфат Фахразиев, полон восторга перед миром, желанием жить и творить



Музыкальные приношения

Удачей второго фестивального концерта можно считать и включение в программу двух музыкальных приношений — Салиху Сайдашеву, это сочинение Алмаза Монасыпова, и Саре Садыковой, его автор Леонид Любовский.

«Музыкальное приношение Салиху Сайдашеву» — это облеченный в музыкальную форму своего рода байопик композитора, где есть взлеты и падения, есть грусть и есть народная память, уважение и любовь. «Музыкальный букет Сары Садыковой» Леонида Любовского — преклонение перед замечательной женщиной-композитором, вписавшей яркую страницу в историю татарской музыки.

И, конечно, на втором фестивальном концерте вновь вспомнили имя Назиба Жиганова, больше которого, пожалуй, никто не сделал для продвижения татарской профессиональной музыки. В программу концерта было включено адажио из балета «Нжери» в переложении для оркестра и виолончели Анатолия Луппова. «Нжери» — очень редко исполняемое сочинение Жиганова, и наверняка многие из слушателей, побывавшие на «Мирасе», слышали его впервые.

В программу концерта было включено адажио из балета «Нжери» в переложении для оркестра и виолончели Анатолия Луппова

Таким образом, фестиваль татарской музыки, инициированный главным дирижером и художественным руководителем ГСО РТ Александром Сладковским, берет на себя еще и просветительские функции.