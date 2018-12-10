«А мы вам отключим Visa и Mastercard». Эльвира Набиуллина проводит тесты на банкирах

ЦБ решил застраховать небольшие банки от санкций

Фото: Максим Платонов

ЦБ готовит небольшим банкам защиту на случай, если их более крупных партнеров отключат от систем Visa и Mastercard. Он рекомендовал участникам рынка, работающим с платежными системами через посредников, перестраховаться и найти дополнительных контрагентов. Впрочем, эксперты говорят, что вероятность отключения банков от международных систем мала. Подробнее — в материале «Реального времени».

На всякий случай

ЦБ ищет способ защитить банки от возможных санкций. Он разослал операторам платежных систем и ряду кредитных организаций информационные письма, в которых просит банки подыскать запасного партнера для обслуживания их карт. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пятерых участников рынка.

Как пишет издание, просьба касается не всех банков, а только малых игроков — тех, кто работает с платежными системами не напрямую, а через банки-партнеры. Им рекомендовано заключить дополнительный, резервный договор, который обеспечит им спонсорское участие в системах платежных карт. По задумке ЦБ, запасной договор должен активироваться лишь при возникновении необходимости поменять банк-партнер.

Представители ЦБ наличие письма подтвердили, добавив, что речь идет только о рекомендациях. Письмо составлялось на основе международных стандартов управления рисками в платежных системах.

Участники рынка считают, что регулятор хочет перестраховаться не только от краха банков-основных партнеров, но и от потенциальных санкций: а именно — от того, что действующих партнеров отключат от систем Mastercard и Visa. Фото proficomment.ru

Однако участники рынка считают, что регулятор хочет перестраховаться не только от краха банков-основных партнеров, но и от потенциальных санкций: а именно — от того, что действующих партнеров отключат от систем Mastercard и Visa. Сейчас крупнейшими спонсорами участия в платежных системах являются небанковская кредитная организация «Платежный центр», ВТБ, «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «Уралсиб».

Представители отрасли также говорят, что процесс смены банка-партнера, как правило, «долгий и болезненный» — он может занимать около трех—шести месяцев, в течение которых не исключены сбои в работе карт. Кроме того, банкам это может обойтись примерно в $100 тыс.

В августе—сентябре не спадал новостной фон, связанный с возможными санкциями США против семи российских кредитных организаций, пять из которых входят в перечень системообразующих. Опасения возникли после внесения в американский конгресс законопроекта, который предполагал ограничения банкам фактически любых операций с долларом. В законопроекте упоминались Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Промсязьбанк», «Россельхозбанк», «Внешэконобанк», а также «Банк Москвы», в 2016 году вошедший в структуру ВТБ.

Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что скоро под санкции рискуют попасть один—два некрупных российских игрока: по его словам, меры против них могут быть введены в начале 2019 года.

Недавно Герман Греф заявил, что скоро под санкции рискуют попасть один—два некрупных российских игрока



Лакомый кусок

«Я могу совершенно определенно сказать, что эффективные банки уже давно работают с несколькими партнерами. Это, в общем-то, залог обеспечения стабильности — банки, которые заинтересованы в том, чтобы бесперебойно обеспечивать платежи клиентов, идут на это без каких-либо указаний. Больше того: я знаю, что некоторые банки имеют договоры не с двумя, а даже с тремя спонсорами, с тем, чтобы иметь серьезную гарантию проведения платежей», — говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Рекомендации ЦБ, считает он, адресованы игрокам, пытающимся сэкономить: «Я считаю, что это не то направление, где надо экономить».

Что касается перспектив отключения от Visa Mastercard, то они маловероятны, полагает Твердохлеб: «Честно говоря, я не думаю, что это произойдет. Потому что в первую очередь от этого пострадают сами платежные системы: такой лакомый кусок, как российская финансовая среда для них будет утерян. Здравый смысл подсказывает, что они вряд ли на это пойдут. Я думаю, все эти политические игры ничего общего не имеют с бизнесом».

При этом Твердохлеб признает, что в случае запрета доступа к международным платежным системам российским банкам будет «очень неприятно — даже больно».

В перспективу отключения от международных систем не верит и экономист Сергей Хестанов. Американский бизнес, считает он, не захочет терять крупный рынок в лице России.