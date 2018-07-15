«Матчи выигрывают талантом, а чемпионаты — слаженной работой команды и умом...»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Что в книгах можно узнать о конкурентах, как работают «волки с Уолл-стрит» и для чего бизнесмену путеводитель по психическим расстройствам — предприниматели рассказали «Реальному времени» о прочитанных ими книгах.



Дмитрий Рогатых, директор по продажам и маркетингу Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест»:

— Не так давно наткнулся на очередное издание «Той самой книги для девелопера» Игоря Манна и Ивана Черемных. Исчерпывающее руководство по маркетингу и продажам недвижимости». Книга выпала в разделе рекомендаций, когда я искал другое произведение. Решил прочесть оба.

Всегда интересно узнать, как смотрят на внутренние рабочие процессы твои коллеги. В такие моменты возникает внутренний диалог: сравниваешь, что из этого мы применяли в своей практике, что сработало и в какой форме, как мы решали тот или иной вопрос, что еще стоит протестировать.

Понравилось, что книга полностью построена на практическом опыте и наполнена реальными примерами, кейсами, как еще говорят, без лишней «воды», поэтому читается за один вечер. Хотя многие вещи для меня оказались не новы, в книге они четко систематизированы, что позволяет посмотреть на них с другой стороны. Маркетинг в недвижимости очень отличается от стратегий продвижения в других отраслях, ведь квартиру многие люди покупают один или несколько раз в жизни. Кроме того, сегодня мы начинаем продажи квартир на стадии строительства, начиная с котлована, в домах, которых фактически еще нет. По сути, мы продаем именно позиционирование, а не сам объект. Продвижение бренда и продукта здесь изначально продумывается более тщательно, а ошибки стоят дороже, так что реальный опыт коллег — всегда ценное знание.

Михаил Бакунин, генеральный директор онлайн бизнес-школы Kogio:

— Я читаю достаточно много деловой литературы. Последняя книга, которая произвела наибольшее впечатление, — «Маркетинг от потребителя» Роджера Беста. Из всех книг по маркетингу эта обязательна к прочтению всем предпринимателям и менеджерам. В книге нет «воды» и она дает обширный инструментарий, который можно применять в работе.

Наталья Власова, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Саратове:

— Читаю сейчас книгу Антона Зайниева «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». По первому образованию я психолог, и всегда отслеживаю литературу по этому направлению, в том числе и научно-популярную. Книгу к прочтению советую всем без исключения. Мне, например, она помогла по-новому осознать и найти оригинальные пути выхода из конфликтных ситуаций на работе и за ее пределами. Приведу одну из крутых цитат: «Матчи выигрывают талантом, а чемпионаты — слаженной работой команды и умом».

Айрат Галиуллин, руководитель IT-компании Futureinapps:

— Я читаю исключительно профессиональную литературу по IT. Учиться вести бизнес по книгам — дело сомнительное, я это изучаю на практике. Поэтому книгами о бизнесе с вами не поделюсь. По IT изучаю литературу, связанную с криптографией, сетевым программированием. Недавно прочел третье издание книги «UNIX. Профессиональное программирование» Стивена Раго. Оно мне ничем не помогло, потому что прочел два предыдущих издания. Просто интересно, как модернизируется современными технологиями написание программ. Я бизнесмен, но все же не хочется, чтобы навыки айтишника притуплялись, поэтому приходится читать подобную литературу. К тому же это полезно, потому что сейчас у нас разрабатываются собственные протоколы передачи данных. Параллельно я читаю около 10 книг.

Из классической литературы читаю Шекспира на английском языке, чтобы, во-первых, не забыть язык, а во-вторых, произведение в первоисточнике всегда интереснее, чем в переводе.

Евгений Полубояров, соучредитель компании «Кадриум»:

— Книгу Джордана Белфорта «Метод волка с Уолл-стрит. Откровения лучшего продавца в мире» решил прочесть из-за автора — того самого харизматичного прирожденного продавца, «волка» с Уолл-стрит, которого сыграл Леонардо ди Каприо в фильме Мартина Скорсезе. Книга читается на одном дыхании. Очень мало разговоров «ни о чем», только практика, конкретные рекомендации и истории из жизни автора. Конечно в продавца мирового класса сразу после прочтения не превратишься, но можно взять многие фишки как для публичных выступлений, так и для ведения переговоров.

ОПРОС