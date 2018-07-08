«Футбольная история»: как Казань болела на ЧМ-2018
Всего четыре — решающих — матча осталось сыграть участникам чемпионата мира по футболу 2018 года. Но казанская программа ЧМ уже закончена — столица Татарстана попрощалась с мундиалем поздним вечером 6 июля. 6 матчей, 11 национальных сборных, неудачи фаворитов и приятные неожиданности от «аутсайдеров», оправданные ожидания и несбывшиеся надежды… Все это вместе с игроками переживала целая армия футбольных фанатов. «Реальное время» вспоминает, что им пришлось пережить в Казани за эти три недели.
В Казани собрались поклонники футбола со всего мира, даже из тех стран, чьи сборные не принимают участие в ЧМ-2018, и даже из ныне не существующих.
Мундиаль — грандиозный спортивный праздник, а когда твоей команде сопутствует удача — праздник вдвойне.
Одна из задач настоящего футбольного фаната — рассказать, что команда, за которую ты болеешь, — лучшая. И сделать это как можно громче, чтобы убедить всех вокруг.
Иммунитета от «футбольной лихорадки» не существует. Ей подвластны президенты, канцлеры, Деды Морозы и… просто цари.
Солидный возраст — тоже не помеха.
Женская половина болельщиков — далеко не малочисленная и неизменно очаровательная.
Чтобы стать стильным футбольным фаном, необходимо проявить недюжинную фантазию и терпение.
И, конечно, болельщик сам должен быть спортсменом.
Увы, в футболе всегда есть проигравшие. Если это твоя команда, пережить разочарование непросто…
Но футбол продолжается, и новые болельщики уже подрастают.
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