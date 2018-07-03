Требуются присяжные: в Бавлах на суд народа уповает обвиняемая в убийстве сына

В суды Татарстана поданы первые ходатайства о рассмотрении дел народными заседателями

Пионеркой судебного ноу-хау в Татарстане станет 64-летняя жительница Бавлов. Ее обвиняют в пьяном убийстве родного сына. Женщина виновность отрицает и требует суда присяжных. Напомним, до 1 июня 2018 года дела такой категории в районных судах рассматривали только профессиональные судьи. А женщин правом на суд присяжных и вовсе обделяли — последний раз такие дела рассматривались еще до революции. Как выяснило «Реальное время», схожее ходатайство о присяжных подавалось и в Елабужский горсуд, однако было отклонено.

На словах Бавлинский суд готов



«Действительно, ходатайство было, но ошибочное», — подтвердил «Реальному времени» председатель Елабужского горсуда Зиннур Муллахметов. По его словам, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) неправильно информировали: дела по части 1 его статьи присяжным не подсудны, они наделены правами рассматривать те же преступления по части 4, то есть повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

И. о. председателя Бавлинского райсуда Салават Кашапов от общения с журналистом уклонился, передав через секретаря: дело для присяжных поступило, но пока не назначено, а потому никакая работа по подготовке к процессу не ведется. В свою очередь в пресс-службе суда заверили — все необходимые для присяжных условия в суде были созданы еще ко дню старта реформы.

Как выяснило «Реальное время», первой в Татарстане подсудимой, чье дело рассмотрит усеченная коллегия из шести присяжных заседателей, станет пенсионерка из Бавлов. По версии следствия, 4 мая в первой половине дня 64-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры с 42-летним сыном схватилась за нож и умышленно нанесла смертельный удар. Сама обвиняемая умысел на следствии отрицала — говорила, с ножом к ней пришел ее безработный сын, требовал денег, ругался, махал руками, а она отобрала орудие, только чтобы его припугнуть. И вот что случилось.

«Ходатайство было, но ошибочное», — разъяснил Зиннур Муллахметов. Фото usd.tatarstan.ru



Сколько присяжные заработали на «боксерах»

До 1 июня 2018 года дела из категории убийств без отягчающих обстоятельств рассматривали судьи городских и районных судов. Подготовка к реформе была долгой. Не во всех судах отдельные совещательные комнаты для судей есть, а для работы с присяжными нужно где-то взять еще несколько помещений. А еще сформировать списки потенциальных народных заседателей, внести их в базы. Говорят, в одном Вахитовском районе Казани таких претендентов оказалось 6 тысяч человек. Определять тех, кому вышлют повестки, будет компьютер. Впрочем, в казанские суды ходатайств в рамках реформы пока не поступало.

До сих пор присяжных собирали лишь в Верховном суде Татарстана. И то востребованность этого института была невысока — за 13 лет рассмотрели 80 дел — менее 8% от общего объема уголовных дел, рассмотренных ВС РТ. Об этом в журнале «Российская юстиция» в 2017 году писали зампред Верховного суда РТ Максим Беляев и экс-прокурор Казани Флер Багаутдинов:

«Больше 10—11 уголовных дел в год с участием присяжных заседателей Верховный суд Республики Татарстан не рассматривал. С другой стороны, дело делу рознь, и были дела, равнозначные по объему и сложности десяткам и сотням обычных уголовных дел. Например, уголовное дело на членов организованной преступной группировки — так называемых «боксеров» (33 подсудимых) — рассматривалось два с половиной года. Дело из 205 томов на следствии выросло в суде до 273 томов. Кроме 12 основных присяжных заседателей пришлось отобрать 23 запасных заседателей. На оплату присяжных заседателей было потрачено более 2,5 млн рублей».

Дело для присяжных поступило в Бавлинский суд, но пока не назначено, а потому никакая работа по подготовке к процессу не ведется. Фото google.ru/maps

Ключевой вопрос — явка

Наиболее острой проблемой суда присяжных, по мнению авторов, в современных условиях будет явка кандидатов в присяжные. «Для обеспечения явки в суд 30—40 кандидатов в присяжные заседатели работники аппарата суда направляют до 1 000 приглашений, — отмечают Беляев и Багаутдинов. — По направленным приглашениям в Верховный суд Республики Татарстан являются примерно 8—10% вызванных лиц. Из явившихся для отбора кандидатов 30% заявляют самоотвод». В сельских районах, надеются авторы, с явкой будет полегче, да и «процессы не будут идти месяцами».

Впрочем, год назад на представительной конференции в Казани зампред Максим Беляев говорил о рисках давления на усеченную коллегию: «При шести присяжных достаточно будет уговорить троих земляков проголосовать за невиновность обвиняемого в тяжком преступлении, и он неминуемо выйдет на свободу!»

В свою очередь ректор Российского госуниверситета правосудия Валентин Ершов на той же встрече объяснял: реформа должна обеспечить конституционные права как обвиняемых, так и обычных граждан. По закону, сроки вплоть до пожизненного в России не дают несовершеннолетним, женщинам и мужчинам-пенсионерам, но именно эта защита по факту лишила этих людей возможности предстать перед судом присяжных. Новый закон устранил этот пробел. Как он применяется на практике, скоро узнаем — на примере Бавлов. К слову, ряд экспертов прогнозировали рост оправдательных приговоров.

Валентин Ершов считает, что реформа должна обеспечить конституционные права как обвиняемых, так и обычных граждан. Фото council.gov.ru

Суду присяжных в горрайсудах подсудны:

убийства (ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ),

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ),

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ),

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ),

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ),

геноцид — действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы (ст. 357 УК РФ).