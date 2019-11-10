Нижне-Чершилинское медресе: вето на русско-татарскую школу и разочарование Ризы Фахретдина

Первые учителя выдающихся просветителей татар и башкир. Часть 2-я

Фото: А. Ногманов (памятный знак на месте медресе, в котором учился и преподавал Р. Фахретдин)

В 2019 году в России проходят памятные мероприятия, посвященные 160-летию муфтия Ризы Фахретдинова. Первым учебным заведением, в котором обучался будущий просветитель, было Нижне-Чершилинское медресе Бугульминского уезда (ныне — Лениногорский район Татарстана). Казанский историк Лилия Габдрафикова в колонке «Реального времени» продолжает знакомить читателей с этой alma mater некоторых выдающихся деятелей татар и башкир.

Вопрос русско-татарской школы

Но не только отец Фатиха Карими учился в Нижне-Чершилинском медресе. Еще одним выпускником этого знаменитого учебного заведения был Тагир хазрат из д. Беркет-Ключ Мензелинского уезда Уфимской губернии. Именно в семье этого имама родился будущий турецкий историк, получивший всемирную известность, — Акдес Нимет Курат. Сам Тагир бин Шахимурат вырос в Чистопольском уезде, в д. Кыр Биккуле (Степное Озеро), но приходился дальним родственником мударрису Нижне-Чершилинского медресе Габдельфаттаху бин Габделкаюму, что и определило выбор места обучения.

В 1870-е годы Нижне-Чершилинское медресе славилось на всю округу. Наверное, поэтому в 1875 году в Бугульминском земстве рассматривалось предложение об открытии в Нижних Чершилах русско-татарской земской школы. Причем об этом ходатайствовали гласные татары. Возможно, они хотели видеть будущее учебное заведение как вспомогательное учреждение при существующем медресе. Основной учебной функцией этой школы могло бы стать изучение русского языка, гласные даже нашли учителя, студента-мусульманина из Казанского университета.

Однако нижнечершилинские имамы не одобрили это ходатайство, поэтому земскую школу открыли в другом населенном пункте. Но с 1881 года Бугульминское уездное земство начало выделять Нижне-Чершилинскому медресе ежегодное небольшое пособие в размере 200 рублей. Гласные Бугульминского земства отмечали, что, несмотря на отсутствие определенной программы обучения, в данном медресе преподается и «письмо татарское», и счетоводство, и основы религии.

Дилемма шакирда Ризаэтдина

Нижне-Чершилинское медресе оставалось важным очагом просвещения для местного населения, шакирдов здесь всегда было много. Это неудивительно, ведь одним из преподавателей медресе в тот период был Ризаэтдин Фахретдин. Уже в годы обучения в медресе он успел издать несколько своих книг: «Китабет-тасрыйф» (1887), Китабел-игътибар» (1888), «Китабе-мөкаддимә. Әттәхрирел-мосаффа» (1888), а в год отъезда из медресе вышел труд о воспитании «Тәрбияле бала» (1889). В тот период мало кто издавал такие книги, тем более среди авторов не было деревенских мугаллимов.

В общей сложности в Нижних Чершилах Ризаэтдин Фахретдин провел около двадцати лет. Ему был 31 год, когда он уехал из медресе. В последние пять лет служил в качестве хальфы — помощника мударриса. Безусловно, за этот долгий период учебы и службы он не раз пытался уехать в какое-то другое место, чтоб продолжить обучение. Но каждый раз возникали непреодолимые трудности. Так, в 1878 году 19-летний Фахретдин планировал отъезд в Бухару, с этой целью приехал даже в Мензелинск, видимо, хотел присоединиться к торговцам. Однако поездка не состоялась.

Уже в годы обучения в медресе Фахретдин успел издать несколько своих книг. Фото vk.com

На следующий год он попытался уехать в Астрахань. Но на осторожную просьбу шакирда Ризаэтдина, переданную мударрису Габдулфаттаху через старшего родственника Мингажетдина хазрата, руководитель Нижне-Чершилинского медресе отреагировал негативно, отговорил его. По словам дочери Р. Фахретдина Асьмы-ханым, мударрис считал, что талантливый шакирд не вернется в Нижние Чершилы. В качестве альтернативы для ознакомления с другими медресе он предложил ему съездить к своему наставнику — суфийскому шейху Мухаммеду бин Губайдулле аль-Кизляви. В медресе деревни Кизляу Р. Фахретдин провел почти два месяца. Он много времени посвятил переписыванию религиозных книг и постоянно занимался самообразованием. Например, будучи хальфой, Фахретдин разрабатывал свои учебные курсы, искал учебники под них, всячески совершенствовал программу обучения в медресе.

Неслучайно в 1880-е годы в обзоре Бугульминского уезда в качестве «выдающихся школ» упоминались медресе в деревнях Тумутук, Урусса, Байряка, Нижние Чершилы, Суюндуково. Тумутукское медресе (современный Азнакаевский район) состояло из семи домов, а количество учеников доходило до 300 человек. Помимо мударриса, там было 10 помощников (хальфы). Каменное здание медресе в Уруссе (современный Ютазинский район) было выстроено на средства казанского купца, там обучалось около 200 шакирдов. Байрякинское и Нижне-Чершилинское медресе упоминались в одном ряду с этими учебными заведениями. Уездные ревизоры отмечали, что они «обставлены довольно порядочно в материальном отношении, имеют также много учащихся».

В 1889 году Ризаэтдин Фахретдин уехал из Нижне-Чершилинского медресе. К тому времени он уже обзавелся семьей, его выбрали имамом деревни Ильбяково Бугульминского уезда Самарской губернии.

Ризаэтдин Фахретдин с семьей. 1902 г. Фото vk.com

«Вместо них — какие-то незнакомцы»

Габдулфаттах бин Габдулкаюм скончался в 1891 году, в 63-летнем возрасте. Его дело продолжал брат Мухамедханиф. Он и при жизни брата помогал ему в педагогической работе. Так, Ризаэтдин Фахретдин упоминал его в числе своих учителей. Именно Ханиф Габдул-Каюмов был указан и в качестве руководителя Нижне-Чершилинского медресе в начале 1901 года.

Личность прежнего мударриса, Габдулфаттаха хазрата, в какой-то мере определила и жизненный путь его детей. У него было два сына и пять дочерей. Одна из них стала супругой Хади Атласи. Хусникамал-абыстай была образованной и развитой женщиной, настоящей соратницей своего мужа, поддерживала все его начинания в деле народного образования. Один из сыновей мударриса Габдулфаттаха — Габдулбари стал преемником отца и дяди, именно он позднее возглавил Нижне-Чершилинское медресе. Он учился в новометодном медресе, в казанской «Мухаммадии» Галимджана Баруди. Очевидно, что нижнечершилинский имам хотел дать своему сыну самое лучшее образование, где сочетались как глубокие религиозные познания, так и необходимые светские дисциплины. Габдулбари хазрат руководил Нижне-Чершилинским медресе до самой революции 1917 года.

Уже после отъезда в Уфу, после 1891 года, в один из летних приездов в родное Кичучатово, Ризаэтдин Фахретдин приехал специально и в Нижние Чершилы. Деревню, где прошли его подростковые и юношеские годы, вероятно, он вспоминал с особой теплотой. Он надеялся встретить своих друзей и тех, с кем многие годы провел в медресе.

«Как человек, тянувшийся мыслями к раю, с радостью и любовью вернулся я тогда, — писал в 1905 году Р. Фахретдин. — Но что я увидел по возвращении: здесь не было никого, кто жил у меня в душе. Вместо них — какие-то незнакомцы. В этом состоянии я был так безнадежен, нет сил описать это чувство. Оказывается, суть жизни — в рассеивании собранного и собирании рассеянного».

Мемориальный музей Р.Фахретдина в селе Кичучатово. Фото А. Ногманова

Если бы знаменитый ученый и религиозный деятель приехал в деревню своей юности, Нижние Чершилы, еще позднее, то застал бы более грустную картину. Дело в том, что в 1906 году в Нижних Чершилах случился страшный пожар: в населенном пункте сгорело сто домов. Несчастье коснулось не только жилых домов, но и общественных построек. Сгорело деревянное здание мечети и медресе. После этого прихожане решили построить каменное медресе. Половину расходов оплатил местный купец Ф. Исангулов, по сто рублей пожертвовали бугульминский купец Ш. Хакимов, казанский купец С. Галикеев, а также другие люди. Вплоть до советских времен, несмотря на возникавшие трудности, Нижне-Чершилинское медресе не теряло своей популярности, оставалось основным местом подготовки местных мулл.

Взгляды ахуна Мухамедханифа и молодого Габдулбари хазрата не всегда совпадали, поэтому, по мнению знающего о делах этого медресе не понаслышке Ф. Туйкина, из-за авторитета первого процесс модернизации мектебе при медресе в начале ХХ века был недостаточно активным («мәктәп юаш тәррәккый итә»). Об этом он писал в газете «Эль-Ислах» в 1908 году.

По сведениям краеведов, в 1909 году медресе даже закрывалось на некоторое время. Но, по данным 1910 года, в селе Нижние Чершилы также работали две школы. В населенном пункте в это время проживали более двух тысяч человек, существовало два мусульманских прихода. Кроме старого медресе потомков Габдулкаюма бин Гисматуллы, в 1911 году в деревне открылась еще одна новометодная школа под руководством муллы Сиражетдина Бикчурина (по другим сведениям — Салахетдинова). В этом мектебе тоже было введено преподавание многих светских предметов, вроде географии, истории, счета и т. д.

Нижние Чершилы, современный вид. Фото А. Ногманова

К тому времени старое Нижне-Чершилинское медресе уже выполнило свою историческую миссию, оно воспитало как минимум двух выдающихся шакирдов — Гильмана Карими и Ризаэтдина Фахретдина. Благодаря в том числе и их созидательному труду шакирды начала ХХ века имели уже широкий выбор для продолжения своего обучения. Книги и газеты начала ХХ века служили особым каналом распространения новых знаний, открывали другие возможности для молодого поколения. Этот информационный бум невозможно представить без трудов Ризаэтдина Фахретдина и Фатиха Карима, а также без редактируемых им газеты «Вакыт», журнала «Шура». Шакирды 1900-х годов, даже находясь в Бугульминском уезде, были осведомлены об основных веяниях времени. В этом огромном просветительском потоке есть и вклад Нижне-Чершилинского медресе.

Лилия Габдрафикова