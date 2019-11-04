Нижне-Чершилинское медресе: альма-матер Ризы Фахретдинова и Гильмана Ибрагимова

Первые учителя выдающихся просветителей татар и башкир. Часть 1

Фото: памятный знак на месте медресе с.Нижние Чершилы

В этом году в России проходят памятные мероприятия, посвященные 160-летию муфтия Ризы Фахретдинова. Первым учебным заведением, в котором обучался будущий просветитель, было Нижне-Чершилинское медресе Бугульминского уезда (ныне — Лениногорский район Татарстана). Именно этой alma mater некоторых выдающихся деятелей татар и башкир посвящена сегодняшняя колонка историка Лилии Габдрафиковой.

Дело, начатое достойными предками

Жизненный путь многих известных людей, живших в разное время в Бугульминском уезде, был связан с Нижне-Чершилинским медресе (с. Нижние Чершилы, совр. Лениногорский район Татарстана). Новое конфессиональное мужское училище при мечети было организовано в волостном селе Нижние Чершилы в середине XIX века. Это учебное заведение более полувека служило основным очагом просвещения для всей округи. Нижне-Чершилинское медресе было открыто усилиями местного имама Габдулкаюма и его сыновей Габдулфаттаха и Мухаметханифа.

Но нельзя сказать, что до середины XIX века в этой деревне не было никакой просветительской работы. Безусловно, предпосылками открытия нового медресе в пореформенное время был исторический опыт Нижних Чершилов и, конечно, неординарные люди, связанные с деревней. Одним из таких жителей был Субханкул бин Бикмухамед бин Юлдаш — дед Ризаэтдина Фахретдина. Он 33 года служил имамом в Нижних Чершилах, а также занимался обучением детей. Лишь после назначения на должность старшины он оставил место имама и перебрался в родную деревню Кичучат. Умер Субханкул-хазрат в 1808 году. Еще раньше мударрисом Нижне-Чершилинского медресе являлся ахун Гисматулла бин Габдрахман ат-Тайсугани, еще один дальний предок Р. Фахретдина. Учителем Гисматуллы-ахуна был знаменитый религиозный деятель из Заказанья — Габдассалам бин Хасан аль-Кариле. Нижне-Чершилинское медресе в это время играло в сфере просвещения такую же важную роль, как и соседнее Тайсугановское. Именно в этот период в Нижне-Чершилинском медресе учился и Габдрахим Утыз-Имяни, ставший позднее знаменитым богословом.



Памятник на могиле имама Габдулфаттаха Габдулкаюмова в с.Нижние Чершилы

Дело, начатое когда-то Гисматуллой-ахуном и Субханкулом-хазратом, возродили их потомки. Новая история медресе связана с именами имама Габдулкаюма и его сыновей Габдулфаттаха и Мухаметханифа.



Нижне-чершилинский имам Габдулфаттах бин Габдулкаюм бин Гисматулла бин Габдеррахим (1829—1891) был очень любопытной персоной. С ним связаны судьбы и Гильмана Карими, и Ризаэтдина Фахретдина, и Хади Атласи... Удивительно, но под крылом деревенского имама, отличавшегося своими консервативными воззрениями, окрепли настоящие адепты зарождавшегося джадидизма. Более того, если Хади Атласи стал зятем Габдулфаттаха бин Габдулкаюма, то Ризаэтдин Фахретдин и Фатих Карими являлись его кровными родственниками.



Габдулфаттах бин Габдулкаюм родился в д. Нижние Чершилы и продолжил дело своего отца — Габдулкаюм бин Гисматулла служил имамом этой же деревни. Кроме родителя, духовными наставниками Габдулфаттаха-махдума были тайсугановский мударрис Габдунасыр бин Габдрахим аль-Тайсугани и суфийский шейх из деревни Кизляу (совр. село Курманаево Нурлатского района РТ) Мухамед бин Губайдулла.

Габдулфаттах-хазрата запомнили как приветливого и красноречивого, очень дисциплинированного человека. Он никогда не опаздывал на свои уроки, четко выполнял все религиозные предписания (постоянно посещал мечеть, проводил коллективные намазы). В 1874 году совершил хадж. При этом по своему психологическому складу Габдулфаттах-хазрат был человеком, углубленным в себя. Он избегал меджлисов и, несмотря на многочисленные приглашения прихожан, мюридов и шакирдов, не любил разъезжать по гостям. Кроме того, строгий имам отличался высоким ростом и «редкой бородкой».

Карта Бугульминского уезда на 1912 год. Издание Самарского губернского земства. Фото wikipedia.org

Риза Фахретдинов и Гильман Ибрагимов

Ризаэтдин Фахретдин был одним из шакирдов Габдулфаттаха-хазрата, отзывался о нем в нейтральных тонах, а педагогические таланты оценивал весьма скромно: «…шакирдов у него было много, однако из-за того, что это был темный угол, далекий от городов, из-за бездорожья и отсутствия книг из них не вышло никого, на кого можно было бы указать. Но мы не слышали, чтобы из медресе других деревень того времени вышли бы великие люди…» Вместе с тем, Ризаэтдин Фахретдин скромно умолчал о своей персоне, ведь самым знаменитым выпускником Нижне-Чершилинского медресе был он сам.

Сына муллы деревни Кичучат Риза-махдума отправили в Нижние Чершилы, за 20 верст, не просто так. Для семьи Фахретдина-хазрата эта деревня не была чужой. Дело в том, что бабушка Ризы Фахретдина со стороны матери Фахриджамал происходила из Нижних Чершилов, она была дочерью Гисматуллы бин Габдерахима. Таким образом, имам Габдулфаттах бин Габдулкаюм приходился двоюродным братом Махубе — матери Ризаэтдина. Неудивительно, что племянника отправили учиться в медресе дяди. Как вспоминал сам Р. Фахретдин, произошло это в 1865/1866 учебному году, в медресе он поехал вместе со своим старшим братом Кашафетдином. Последний служил потом муллой в соседней с Кичучатово деревне Маметьево, Кашафетдин Фахретдинов заложил свою династию имамов в этом населенном пункте. После его смерти дело служения религии продолжил сын Габдулсамат.

За 5 лет до этого, в медресе обучался еще один талантливый шакирд — Гильман Ибрагимов, сын крестьянина из деревни Нижние Чершилы. Его отец Ибрагим бин Юмат, как и двое его братьев Габделихсан и Габдеррахим, занимался хлебопашеством и мелкой торговлей. Все они были неграмотными. На смышленого 16-летнего Гильмана обратил внимание еще Габдулкаюм-хазрат, как раз в этот же период (примерно 1857 год) сын муллы Габдулфаттах организовал медресе, и мулла попросил Ибрагима отпустить сына на учебу. В течение двух-трех лет крестьянский сын научился читать и писать, освоил основы арабского языка и другие предметы. Огромную роль в становлении личности Гильмана Карими сыграл Габдулфаттах-хазрат. Ему стоило больших трудов уговорить Ибрагима и старика Юмата дать шанс Гильману, чтобы он продолжал свое обучение. Настойчивый мулла предложил крестьянской семье даже денежную поддержку в случае необходимости, лишь бы они не препятствовали учебе шакирда. Впоследствии, когда учеба Гильмана затянулась не на один год, его дед Юмат иногда сомневался в правильности жизненного выбора, ему казалось, что семейный работник потерян навсегда. Но Ибрагим все же радовался успехам сына и стал поддерживать его. Уже в 1860 году талантливый ученик Габдулфаттах-хазрата отправляется в Чистопольское медресе, к знаменитому шейху Мухаметзакиру Вагапову. Там он провел еще 7 лет. К слову, в последний учебный год в Чистополь вместе с ним отправили и маленького Ризаэтдина.

Отреставрированное здание медресе «Камалия» в Чистополе. Фото dumrt.ru

Новые взгляды, новые методы

Дело в том, что пока Гильман учился, заботливый нижне-чершилинский мударрис Габдулфаттах бин Габдулкаюм похлопотал и о выгодном браке для своего бывшего шакирда, и о его трудоустройстве. Судя по всему, именно его влиянием можно объяснить сватовство обычного крестьянского сына Гильмана к дочери имама деревни Кичучат Магсуме. Никах состоялся 20 октября 1867 года. Это был довольно смелый поступок для того времени, браки заключались в основном внутри своей социальной группы. Поэтому сыновья мулл заключали браки с дочерьми мулл, исключения делались лишь для очень выгодных партий, например, если жених или невеста были из купеческих семей. Но, видимо, покровительство дяди будущей невесты сглаживало социальные несоответствия данного брачного союза. Рядом с Нижними Чершилами нашлось и место службы для новоиспеченного зятя имама, ему предложили место имама в родной деревне матери Гильмана Карими — Миннибаево. В 1869 году он был избран муллой единственного мусульманского прихода этой деревни. Гильман-хазрат прослужил в этой деревне почти 30 лет. За время его службы миннибаевская махалля успела построить новое здание мечети, а сам Гильман хазрат организовал небольшой мектеб.

Семья Фахретдина-хазрата, под влиянием Габдулфаттаха-мударриса, сделала ставку не на происхождение жениха, а на его личные качества. Как мы знаем, Гильман-ахун Карими действительно стал выдающимся человеком своей эпохи, внес значительный вклад в развитие новометодного образования в Бугульминском уезде. Например, Фазыл Туйкин называл его первопроходцем новометодного обучения в уезде.

«В 1890 году я, имам и ахун в деревне Миннибаево Бугульминского уезда, весьма озабоченный положением нации, с целью дать образование, достойное сего времени нашим детям, решил открыть школу, где обучение было бы основано на новом методе, — писал сам Гильман Карими. — В этой школе первоначально обучалось 17 детей: из деревни Миннибаево и соседней Чупай, а также двое детей были мои сыновья — Гариф и Камиль».

По замечанию муллы, в течение года были достигнуты большие успехи, дети научились читать и писать, «а также получили знания по иману, тажвиду, истории, географии, счету из составленного мной учебника».

Гильман Карими преподавал по оригинальной авторской программе, разработанной им для начальных классов новометодных школ. Надо сказать, что путь Гильмана Карими к введению нового метода в своей махалле был непростым. В этом большую роль сыграл сам Исмаил Гаспринский. Г. Карими отмечал, что поначалу, читая газету «Тарджеман», он полемизировал со знаменитым крымскотатарским просветителем, не соглашался с его призывами. Особенно удивлялся он словам Гаспринского о необходимости изучения русского языка, который он предлагал использовать как инструмент-проводник в мир западной культуры. Мулла считал, что эти знания могут противоречить требованиям шариата и религиозным воззрениям мусульманина. Г. Карими и И. Гаспринский долгое время вели переписку, в конце концов бугульминский ахун решил съездить в Крым и лично пообщаться с Исмаил-беем. Итогом этих личных бесед стало то, что Гильман-ахун признал правоту Гаспринского и стал одним из активных проводников новых принципов обучения в татарских школах в Бугульминском уезде. В качестве ахуна он курировал 136 татарских деревень.

Гильман-ахун, отец Ф. Карими. 1898 г. Фото museum.ru

Наставник поэта Фатыха Карима и муфтия Ризаэтдина Фахретдина

Но самой главной жизненной заслугой Гильмана-ахуна является воспитание сына Фатиха Карима. Гильман Карими сумел дать ему хорошее образование. Сначала юный Фатих проходил обучение в Чистопольском медресе, а затем родитель отправил его учиться в Стамбул. Благодаря своему семейному окружению, природной любознательности и основательному багажу знаний, полученному как в России, так и в Османской империи, Фатих Карими сформировался как очень многогранная личность. Его талант проявился в самых разных сферах жизни. Он внес существенный вклад и в развитие татарской педагогики (автор многочисленных учебных пособий), литературы (известны его рассказы и переводы), журналистики и издательского дела. Редактируемая им оренбургская газета «Вакыт» стала одной из самых популярных и авторитетных среди татар всей Российской империи. Фатих Карими проявил себя и как общественный деятель.

Передовые воззрения Гильмана Карими оказали влияние и на другого его родственника — религиозного деятеля, писателя-просветителя, ученого Ризаэтдина Фахретдина. Последний упоминал Гильмана Карими в качестве одного из своих духовных наставников.

А в 1869 году из-за того, что Гильмана Ибрагимова (Карими) пригласили на должность имама д. Миннибаево, он оставил Чистопольское медресе. Вместе с ним вернулся в Нижние Чершилы и маленький Ризаэтдин. Как бы ему ни хотелось учиться в медресе уездного центра, родители не решились оставить его одного там, без контроля Гильмана-хазрата. Поэтому Риза-шакирд вернулся в попечение Габдулфаттаха бин Габдулкаюма. Как было упомянуто выше, спустя несколько десятков лет двери Чистопольского медресе открыл для себя Фатих Карими, осуществив тем самым нереализованную мечту отца и дяди.

Продолжение следует

Лилия Габдрафикова