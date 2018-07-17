С пенсией по жизни: как управляющие ПФР зарабатывают в семь раз больше обычных россиян

Дачи на Кипре и политические «пиар-игры» богатейших «пенсионщиков» РФ

Фото: nastroenie.tv (зампредседателя правления ПФР Николай Козлов)

Семейные доходы начальников региональных пенсионных фондов РФ и их федеральных кураторов достигли в 2017 году 345,3 млн рублей, увеличившись за год на 14%. Личные же их доходы составили 271 млн рублей, то есть в месяц средний управляющий ПФР зарабатывал в семь раз больше, чем обыкновенный россиянин. Аналитическая служба «Реального времени», составив очередной рейтинг доходов управляющих ПФ РФ в разгар обсуждения скандальной пенсионной реформы, узнала о дачах на Кипре, инвестиционном прошлом и политических «пиар-играх» богатейших «пенсионщиков» России. В их число по-прежнему не входит татарстанский «пенсионер» Эдуард Вафин: после коррупционного скандала с бывшим шефом новый глава ПФР по РТ живет тише воды, ниже травы, но зарабатывает при этом в шесть раз больше среднестатистического татарстанца.

Управляющие ПФ зарабатывают в семь раз больше, чем обычные россияне

Интересно, что в нашем прошлогоднем тексте, исходя из имеющихся декларационных данных, мы насчитали семьям главных «пенсионеров» РФ 246,5 млн рублей доходов за 2016 год, а не 304 млн. Объясняется это просто: тот материал базировался на доходах только начальников региональных фондов и не включал федералов. В этом же году мы решили присмотреться и к последним — особенно в свете противоречивой реформы, связанной с повышением пенсионного возраста.

Основные заработки, в отличие от других чиновников, скидывающих свою собственность и доли в компаниях на супругов, в семьях начальников ПФР приходятся на них самих. Так, по итогам 2016 года «пенсионеры» заработали 225,3 млн рублей, а их супруги лишь 78,7 млн — почти в три раза меньше. Годом позже пенсионные чиновники «подняли» уже 271 млн рублей, их супруги, напротив, обеднели, — 74,36 млн. Личный доход чиновников вырос таким образом выше, чем общий семейный — сразу на 20%.

Если пересчитать средний годовой доход рулевых пенсионной системы на ежемесячный, то получится, что каждый из них получал в месяц в 2017 году в среднем 248 тыс. рублей. То есть в семь раз больше, чем среднестатистический россиянин (средняя зарплата в России в 2017 году составила 35,37 тыс. рублей).

В списке начальников есть однофамилица Николая Козлова — управляющая ОПФР по Иркутской области Надежда Козлова, заработавшая 3,4 млн рублей. Фото Ильи Татарникова / irk.ru

Замглавы ПФР РФ стал богатейшим «пенсионщиком» в РФ, разбогатев за год в три раза

Богатейший пенсионный начальник России — зампредседателя правления ПФР Николай Козлов, задекларировавший 9,24 млн рублей (в месяц его доход в среднем составил 770 тыс. рублей). У него же — самая богатая жена среди коллег, ее доход за 2017 год составил 16,4 млн рублей. Причем в прошлом году доход супруги был еще выше — он составлял 32,2 млн рублей, то есть за год она обеднела почти в два раза. Сам Козлов, напротив, разбогател почти в три раза: в 2016 году его доход составлял всего 3,3 млн рублей. Таким образом, в 2017 году доход семьи Козловых упал почти на 10 млн рублей, составив 25,6 млн рублей. В списке начальников есть однофамилица Николая Козлова — управляющая ОПФР по Иркутской области Надежда Козлова, заработавшая 3,4 млн рублей.

Козлов с супругой живут на широкую ногу: в собственности у них участок на 3 тыс. кв. м, дом на 217 кв. м, три квартиры общей площадью 236 кв. м и дача на 200 кв. м. Существенно тут месторасположение небольшой дачи: не Россия, а Кипр. Официально машин у начальника ПФР нет, зато на супругу записаны сразу две: Lexus НХ 200T и Toyota RAV 4.

«Откуда дача на Кипре? Заработал на фондовом рынке в 1990-х»

Ответ на вопрос, откуда такая собственность у чиновника, можно найти в его биографии. Николай Козлов, вступивший в должность зампредправления ПФР в 2011 году, ранее ни дня не работал чиновником в новейшей российской истории. Хотя в последние годы существования СССР успел потрудиться в главном валютно-экономическом управлении Министерства финансов СССР. Возможно, этот опыт работы позволил ему с начала рыночных 1990-х активно зарабатывать деньги в банковской сфере и на фондовом рынке. В 1992 году Козлов возглавил отдел «Русского национального банка» (лишен лицензии Центробанком РФ в июне 2018 года), с 1993 по 1994 год был экспертом «Дойче Банка». В 1994 году занимал должность начальника управления ценных бумаг «Банка развития предпринимательства» (лицензия отозвана в 2013 году). В 1995 году начал делать собственную карьеру, не сворачивая с пути 17 лет, став сначала президентом основанной в 1994 году компании «Риком-Траст», а затем и председателем ее совета директоров.

«Риком-Траст» существует и сегодня, финансовая группа работает на фондовом рынке, входит в число 25 крупнейших инвестиционных компаний России. Совокупная стоимость клиентских активов составляет более 3 млрд руб., в 2018 году число клиентов перешагнуло отметку в 6 300 человек. Любопытно, впрочем, не это, а то, что Козлов до сих пор входит в число бенефициаров АО ИК «Риком-Траст»: ему принадлежит 55% компании. Пенсионному начальнику в настоящий момент принадлежит и «дочка» «Рикома» — ООО «Риком-Консалтинг» (3% лично, 96% — через материнскую компанию). Интересно, что вместе с ним обеими компаниями владеет и некая Наталья Климова (ей принадлежит 20% ИК «Риком-Траст»), является ли именно она супругой Козлова, неизвестно. Основной доход приходится на «Риком-Траст», выручка которого в 2016 году составила 673 млн рублей, чистая прибыль — 36 млн рублей.

Ханхалаев политический тяжеловес и политический же долгожитель Республики Бурятии, известный еще с 1990-х годов. Фото pfrf.ru



Бурятский магнат и его братья — иркутский политик и продюсер Даши Намдакова

Второй богатейший пенсионный чиновник — управляющий ОПФР по Бурятии Евгений Ханхалаев, в прошлом году занимавший первое место в рейтинге «Реального времени»: он задекларировал 7,7 млн рублей (или 642,3 тыс. рублей в месяц), еще 610 тыс. рублей задекларировала его супруга. За год совокупный доход чиновника чуть упал: в 2016 году он составлял 9 млн рублей, в 2017-м — 8,3 млн рублей. В собственности главного бурятского «пенсионщика» по-прежнему два земельных участка на 887 кв. м и 780 кв. м, в пользовании еще два участка на 1,6 тыс. кв. м, квартира на 61,7 кв. м и гараж на 45,6 кв. м. В гараже этом стоят личные авто Ханхалаева Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 570. В прошлом году там же стояло и личное авто супруги Toyota Kluger, которое она, по-видимому, продала (что на увеличении ее доходов странным образом никак не отразилось). Зато на супругу все еще записан дом (в пользовании) на 300 кв. м.

Ханхалаев, напомним, политический тяжеловес и политический же долгожитель Республики Бурятия, известный еще с 1990-х годов. Бывший комсомольский аппаратчик в 1991 году был назначен директором государственного арендного предприятия «Строитель», в 1992 году возглавил АО МТД «Ариг УС» — печальный бизнес-шлейф последнего предприятия, к слову, настиг начальника Пенсионного фонда в 2015 году, когда здание ПФР по Бурятии начали пикетировать владельцы ваучеров чекового инвестиционного фонда «Ариг Ус». Чиновник от атак отбился, заявив, что к ЧИФу не имеет никакого отношения: «Одно время у нас был контрольный пакет акций, потом сумели его перекупить. Я сейчас не помню, как называется эта организация. Эта организация существует, работает, пусть туда и обращаются», — заявил он в интервью.

Будучи бизнесменом, впоследствии основавшим медиа-империю «Ариг Ус» (с 2009 года ее возглавила дочь Ханхалаева Татьяна Мантатова), в 1998 году Ханхалаев пришел во власть, став вице-премьером Бурятии. В начале нулевых он ушел в банковскую деятельность, став советником предправления, а затем и президентом «КБ Сибирское ОВК». В 2003 году, однако, группу «ОВК» приобретает «Росбанк». В 2006 году компания «Сибирское ОВК» реорганизовалась, присоединившись к банку «ОАО Центральное общество взаимного кредита», в 2009 году ЦОВК тоже ликвидируется, присоединившись к ОАО «АКБ «Росбанк» окончательно. В результате Ханхалаев из банка, ставшего активом «Интерроса» олигарха Владимира Потанина (в 2006 году Потанин продал свои доли в банке французской группе Société Générale), вынужден был уйти в Пенсионный фонд.

Все это время, с 1998 года, Ханхалаев был также депутатом в Народном Хурале Бурятии. Он регулярно избирался в него от «Единой России» — как полагают местные наблюдатели, в силу нежелания партийцев ссориться с телемагнатом, который мог похоронить шансы того или иного «единоросса» избраться в региональный парламент. Ханхалаев пролоббировал и назначение сенатором от Бурятии своей дочери Татьяны Мантатовой в конце 2016 года — к тому моменту она уже 3 года была депутатом Народного Хурала. В январе 2017 года телерадиокомпания «Ариг Ус», возглавляемая Мантатовой, была ликвидирована: медийный актив перешел под контроль одноименного ООО «Телекомпания «Ариг Ус», 100-процентный владелец которого — сам Евгений Ханхалаев (ему принадлежит доля компании в 8 млн рублей). Выручка телекомпании в 2015 году составила 13,7 млн рублей, убыток — 1,3 млн рублей. В 2016 году убыток составил 953 тыс. рублей.

Из политики Ханхалаев пока никуда уходить не собирается: 2 июля этого года «Единая Россия», определившись с кандидатами перед надвигающимися выборами в республиканский парламент, вновь утвердила Ханхалаева в своих списках. Младший брат Евгения — Александр Ханхалаев ведет политическую игру в соседней Иркутской области, там он неоднократно избирался в иркутскую Думу, стал вице-председателем и считается близким к губернатору Сергею Левченко.

Любопытно, что самый младший брат Евгения Ханхалаева Константин далек как от бизнеса, так и от политики: в свое время он был продюсером групп «Наутилус Помпилиус» и «Чайф», а также первым продюсером небезызвестного в Татарстане скульптора Даши Намдакова.

Костюков все «пенсионные годы» исправно занимал высокие строчки в рейтингах богатейших управляющих ПФР. Фото twitter.com/pfr_vnovgorod



Как главный «пенсионщик» Новгорода укатил к Валентине Матвиенко, чтобы неожиданно вернуться год спустя

Третий богатейший «главный пенсионер» РФ — и. о. управляющего ОПФО по Новгородской области Алексей Костюков, задекларировавший 6,4 млн рублей (или 531 тыс. рублей в месяц), еще 3,7 млн рублей задекларировала его супруга. Таким образом, совокупный доход семьи новгородского «пенсионщика» составил 10 млн рублей. В собственности у четы Костюковых участок под ИЖС на 1,25 тыс. кв. м, две квартиры на 120 кв. м. В пользовании у Костюкова еще жилой дом на 286,8 кв. м, в гараже у него стоит Audi Q7, у его супруги — Lexus RX 200Т. В прошлом году у нее был еще один автомобиль, но, как следует из ее «объяснительной» в декларации, она его продала за 1,7 млн рублей.

Костюков — известная политическая фигура в регионе. Ныне он первый замсекретаря новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», а в 2012—2013 годах занимал пост вице-губернатора области при губернаторе Сергее Митине. Именно Костюков был одним из тех, кто обеспечил переизбрание Митина, как считают местные наблюдатели, «зачистив» поле кандидатов и сделав выборы фактически безальтернативными. Главный «пиарщик» Митина готовил и реформу региональной администрации — «по иронии судьбы, не попав в итоге в состав созданного правительства»: уже в 2013 году его отправили в отставку на почетную синекуру — в кресло проректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Впрочем, уже в 2014 году Костюкова перевели на работу в Пенсионный фонд. В конце 2016 года он странным образом был назначен сенатором от области в Совет федерации, где просидел лишь до осени 2017 года, после чего вернулся в Пенсионный фонд.

Объясняется это, вероятнее всего, политическим хаосом тех месяцев: бывший шеф Костюкова зимой 2017 года заявил о намерении идти на губернаторские выборы осенью 2017 года, однако Кремлю не понравился скандал с арестом его подчиненного, вице-губернатора Арнольда Шалмуева в рамках «дорожного дела» о хищении миллионов рублей на ремонт дорог. В итоге неожиданно для Митина (и Костюкова) Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона «варяга» — экс-гендиректора «Агентства стратегических инициатив» Андрея Никитина. Костюков все «пенсионные годы» исправно занимал высокие строчки в рейтингах богатейших управляющих ПФР.

Петрова не замечена ни в политике, ни в бизнесе. Она тихо-мирно работает в системе Пенсионного фонда с 1994 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Фото pfrf.ru



Зачем бизнес и политика, когда зарабатываешь полмиллиона рублей в месяц?

На четвертой строчке — зампредседателя правления ПФР Наталия Петрова, доход которой в прошлом году составил 5,6 млн рублей (467,8 тыс. рублей в месяц), увеличившись за год на 1,6 млн. Жизнь Петровой, по сравнению с коллегами, ведет почти аскетическую: в собственности у нее лишь квартира на 62,8 кв. м, еще одна квартира в пользовании (170 кв. м), и 8/10 доли в участке на 7 тыс. кв. м и почему-то складе на 1,3 тыс. кв. м.

Опять же, в отличие от перечисленных коллег, Петрова не замечена ни в политике, ни в бизнесе. Она тихо-мирно работает в системе Пенсионного фонда с 1994 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице: в 2002 году стала главным бухгалтером ПФР, в 2013 году зампредправления ПФР. А совсем недавно дослужилась до первого зампредправления ПФР. Петрова по-прежнему курирует деятельность бюджетного департамента Пенсионного фонда.

«Ушли» на пенсионную синекуру: доход бывшего тамбовского вице-губернатора в ПФР снизился на 2 млн рублей

Пятерку богатейших «пенсионщиков» России замыкает управляющий ОПФР по Тамбовской области Николай Горденков, в прошлогоднем в рейтинге «Реального времени» занявший 2-е место: по итогам 2017 года его доходы снизились и составили 5,6 млн рублей (или 465 тыс. рублей в месяц) против 7,8 млн рублей по итогам 2016 года. Совокупный доход за год упал с 8,2 млн рублей до 6 млн. В собственности Горденковых два земельных участка на 2,8 тыс. кв. м, дом на 145,3 кв. м и 1/4 доли квартиры площадью 63,8 кв. м. В гараже стоит Mitsubishi Pajero Sport

Снижение доходов объясняется очень просто: до января 2017 года Горденков был вице-губернатором Тамбовской области. Должность эту он занимал с 2009 года — курировал в области вопросы здравоохранения, образования, социальной поддержки и социального обслуживания населения, как раз-таки тесно сотрудничая с ПФР. Впрочем, переход из областного правительства в ПФР вряд ли можно назвать повышением (о чем говорят и доходы). Предыдущий глава местного ПФР Тамара Козловская ушла на пенсию, задекларировав более 10 млн рублей, шесть земельных участков общей площадью 1 702,9 кв. м, жилой дом в 361,4 кв. м, семь квартир и еще шесть помещений, включая четыре гаража, а также Audi А8L. Пенсионерка объяснила неожиданное богатство «вступлением в наследство».

Пятерку богатейших «пенсионщиков» России замыкает управляющий ОПФР по Тамбовской области Николай Горденков. Фото pfrf.ru

Местные наблюдатели связывают уход Горденкова в ПФР с отставкой Олега Бетина, предыдущего главы администрации Тамбовской области, прославившегося своими высказываниями о геях, вроде следующего: «Что?! Толерантность?! К черту! Гомиков надо рвать. И по ветру бросать их куски!». Уход Бетина и приход в 2015 году нового главы Александра Никитина повлекли за собой «кадровые чистки». Сам Бетин стал замминистра строительства и ЖКХ России и активно лоббировал назначение Горденкова на пост главы отделения Пенсионного фонда. Горденков в коррупционных скандалах на прежней должности замечен не был, но оказался замешан в неприятном деле, связанном с его племянником: в 2013 году 33-летний предприниматель Дмитрий Горденков (ранее четырежды судимый) в состоянии опьянения на BMW столкнулся с ВАЗ-2107, четыре пассажира которого погибли на месте. Со времени перехода вице-губернатора в ПФР, о Горденкове практически ничего не слышно.

После Имамова: новый глава ПФР по РТ живет тише воды, ниже травы, но зарабатывает в шесть раз больше среднего татарстанца

Управляющий ПФР по Татарстану Эдуард Вафин, по-прежнему, среди «беднейших» главных «пенсионщиков» России — среди 91 начальника он занимает по доходам лишь 73-е место. В 2017 году его доходы, впрочем, выросли на 400 тыс. рублей, составив 2,23 млн рублей, или 185,7 тыс. рублей в месяц: это в шесть раз больше, чем среднемесячный доход «обыкновенного» татарстанца (29,35 тыс. рублей по итогам 2017 года). Вместе с супругой он заработал в прошлом году 3 млн рублей (доходы жены, напротив, упали — на 200 тыс. рублей). Дома у Вафина, можно сказать, «шаром покати»: 1/4 доля в квартире на 65,6 кв. м, еще одна квартира на 90 кв. м в пользовании. И все!

Вафина можно понять: в роскошную жизнь ему играть точно не стоит в свете случившегося с его экс-шефом. Напомним, до ноября 2015 года он был замуправляющего ПФР Марселя Имамова, который пал жертвой коррупционного скандала по делу о хищениях в ПФР по РТ на сумму 77 млн рублей. Уголовное дело тогда было возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»), еще один заместитель Имамова, Андрей Ясько, оказался тогда под домашним арестом.

Сам 39-летний управляющий ПФР по РТ — относительно малоизвестный в республике человек: бизнесом не занимался, сразу после окончания вуза в 2000 году начал работать в отделении Пенсионного фонда по РТ, когда его возглавлял Айрат Шафигуллин.

Доходы начальников региональных пенсионных фондов РФ за 2017 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Козлов Н.Б. Заместитель Председателя Правления ПФР 9 241 766,91 16 357 910,74 6 2 Ханхалаев Евгений Казакович Управляющий ОПФР по Республике Бурятия 7 707 774,00 609 276,00 2 3 Костюков А.В. ИО Управляющего ОПФР по Новгородской области 6 372 051,14 3 726 985,34 9 4 Петрова Н.В. Заместитель Председателя Правления ПФР 5 613 550,72 8 5 Горденков Н.Д. Управляющий ОПФР по Тамбовской области 5 581 782,00 343 278,00 10 6 Шургчиев В.О. Управляющий ОПФР по Республике Калмыкия 5 272 118,00 141 362,00 11 7 Мальцев Д.Б. Управляющий ОПФР по Томской области 4 808 109,59 446 840,58 5 8 Бельтюков А.В. Управляющий ОПФР по Удмуртской Республике 4 753 664,08 3 679 495,32 14 9 Зайцева Т.С. Управляющий ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу 4 485 931,80