Хоккеисты-солдаты, или Где служили срочную бывшие «барсы»

Ни один матерщинник не может послать дальше, чем пошлет военком

Куйбышев и Свердловск, Новосибирск и Хабаровск, Москва и Ленинград, Серов и Оленегорск — куда только не забрасывала судьба и воинский долг воспитанников казанского хоккея. Сейчас тема армейской службы все менее актуальна для профессиональных спортсменов, а всего три десятка лет назад существовали спортивные общества — «Динамо» и «Вооруженные силы», куда спортсмены отправлялись на срочную службу. Подробнее — в материале «Реального времени».

СКА (Куйбышев)



Причем армейскими командами считались не только ЦСКА и СКА, к ним относились «Звезда» и «Искра», куда отправлялись служить в противоракетные войска, и военные моряки в ватерпольных командах ЦСК ВМФ, ККФ и СК КЧФ, в котором проходил срочную службу квартет казанцев, включая Ирека Зиннурова.

Такая форма службы была не только в СССР, но и во всех странах Варшавского договора: «Легия» в Польше, «Стяуа» в Румынии, «Дукла» и «Руда Гвезда» в Чехословакии, «Црвена звезда» в Югославии считались армейскими командами. Кстати, служить можно было и в «Динамо», и такие команды были в ГДР, Румынии, Югославии. У нас динамовские команды принадлежали к различным родам войск: внутренним и пограничным.

Наш материал посвящен армейской службе воспитанников казанского спорта, которые служили с клюшкой, мячом и в сапогах. Хоккеисты поначалу отправлялись играть-служить в Куйбышев, где находился штаб Приволжского военного округа. В 1957 году команда СКВО, спортклуб военного округа из Оренбурга, переехала в Куйбышев, причем в ее составе доигрывали-дослуживали воспитанники Оренбурга и Орска. Был в той команде и казанец Владимир Ткачев, игравший под руководством Бориса Кулагина. По окончании сезона оренбуржцы вернулись на родину, а Ткачев с уфимцем Петром Стародумовым остались в команде… вдвоем. Пришлось формировать новый состав за счет новобранцев из Приволжского военного округа, в том числе Казани и Уфы.

Вскоре к Ткачеву присоединился Анатолий Романов, известный в прошлом хоккеист, еще более известный как детский тренер, воспитавший 1969 год с Глебом Веселовым и 1979 год с первым НХЛовцем из Казани Денисом Архиповым.

В 1962 году в Куйбышев поехал служить Владимир Гусев, тренер, с которым казанская «Итиль» дебютировала в чемпионате России. Хотя ранее он также прекрасно проявил себя в работе с детьми, подготовив для Казани отличные выпуски 1964 и 1971 годов рождения. В 1969—1970 годах воинскую службу в Куйбышеве проходил Всеволод Елфимов, еще одна легенда СК им. Урицкого. В середине 70-х куйбышевский СКА возглавил легендарный для Казани наставник Юрий Моисеев, для которого это был тренерский дебют. Под его руководством поиграли будущие звезды — казанского хоккея Валерий Шалахин и уфимского Геннадий Заикин.

Большинство хоккеистов после армейской службы возвращались в Казань, хотя были и обидные потери. Как, например, призывник 1976 года Владислав Найденов, который затем отправился в московский «Спартак». Через год его нашли задушенным в подъезде собственного дома. Найденову было всего 23 года.

Большинство хоккеистов после армейской службы возвращались в Казань. Фото vhl.su

ЦСКА и СКА (Ленинград)

В 1970 году в ЦСКА был призван 20-летний форвард Сергей Котов, но не прошел в состав.

— Призвали служить в СКА (Куйбышев), и я решил перебраться в столицу — сначала в ЦСКА, опять же по армейской линии, — вспоминал Котов. — Там я оказался у Бориса Кулагина (того самого, который 10 годами ранее тренировал в Куйбышеве Владимира Ткачева, — прим. ред.). В армейский клуб тогда было приглашено очень много молодых хоккеистов, был такой расширенный состав. Я даже сыграл пару матчей в одной тройке с Михайловым и Петровым, когда Харламова от них перевели в другую тройку. Мне Михайлов тогда говорил: «Ты, молодой, даже не корячься, все равно ты с нами играть не будешь, мы Валерку в тройку вернем». Затем Кулагина отстранили, в команду вернулся Тарасов. Молодежь разбросали по округам, кто откуда призывался: кто-то поехал в СКА (Калинин), кто–то в СКА (Куйбышев). Весной всех вернули в ЦСКА, и свой второй сезон в Москве я уже доигрывал при Тарасове.

Котов оказался единственным воспитанником казанского хоккея, кто побывал в ЦСКА, а вот в другой армейской команде — ленинградском СКА — поиграло гораздо больше народа. Первым уехал Геннадий Маслов. Точнее, он поначалу попал в Куйбышев, а на второй год службы его перевели из Приволжского военного округа в Ленинградский.

Вслед за Масловым в Ленинграде оказался Евгений Казачкин. Правда, поначалу 19-летний хоккеист оказался в московском «Спартаке», а уже оттуда его призвали в СКА. Прибыв в середине сезона, он успел сыграть 16 матчей, забросив 6 шайб.

Анатолий Тарасов и Борис Кулагин. Фото orsk-hockey.ru

СКА (Хабаровск) и СКА (Новосибирск)

7—8 апреля 1979 года в Куйбышеве состоялись товарищеские игры между местным СКА и ЦСКА. Москвичи обыграли соперника — 14:6, 12:11, и это были последние матчи в истории Куйбышева. Решив проблемы более трех десятков казанских «служивых», команда в Куйбышеве была расформирована, а тех, кому предстояло дослуживать, отправили в другие армейские команды. Среди них оказались и казанцы Раис Гимадиев, Виктор Петров и Равиль Фазлеев.

Это был, конечно, нежданчик. Одно дело служить в соседнем Куйбышеве, другое — отправиться в Дальневосточный военный округ, цвета которого защищал хабаровский СКА.

В сезоне 1985 года в клубе послужили еще Рамиз Расулов и Ильдар Тазетдинов. Расулов, уроженец Баку, вырос в Казани, но почти не сыграл в родной команде, зато долгое время работал в спортшколе «Ак Барса», к примеру, будучи тренером набора 1993 года рождения.

Поскольку поближе военных округов не было, еще три воспитанника хоккейной Казани отправились в Новосибирск, в местный СКА: Михаил Литвинов, Камиль Ибрагимов и Камиль Залялютдинов. Поближе, чем Хабаровск, хотя службе казанцев в Сибирском военном округе также нельзя было позавидовать.

Рамиз Расулов, уроженец Баку, вырос в Казани, но почти не сыграл в родной команде, зато долгое время работал в спортшколе «Ак Барса». Фото youtube.com

От печали до радости…

После победы на молодежном чемпионате мира Ильдар Рахматуллин отправился в минское «Динамо». А сразу два воспитанника Казани Александр Ксенофонтов и Андрей Писарев очутились в новой команде из Харькова, созданной в 1979 году. Ксенофонтов пришел на первый год существования команды, стартовавшей во второй лиге, а Писарев — в сезон, когда она уже дебютировала в первой лиге.

Белорусский и Харьковский военные округа представляли другие союзные республики СССР, но следующие воспитанники Казани оказались еще дальше. Не повезло сразу двоим: Валерию Гудожникову, который приехал в Питер чемпионом Европы среди юниоров, и Андрею Макарову. Они провели сезон в СКА из Ленинграда, после чего их отправили служить в Заполярье. На беду Гудожникова и Макарова там образовалась армейская команда «Звезда». Ну как образовалась — туда перевели весь состав ленинградской команды ВИФК, Военного института физической культуры, единственного в СССР. ВИФК был неким дублем для СКА, в команде проходили обкатку воспитанники ленинградского хоккея и доигрывали бывшие хоккеисты СКА.

В сезоне-1983/1984 команда выиграла турнир второй лиги, но уже в качестве той самой «Звезды» из города Оленегорск. Три сезона команда базировалась за Полярным кругом, два из них выступая в первой лиге чемпионата СССР. Это была единственная радость для Гудожникова и Макарова, которые два раза за сезон могли посетить родную Казань, играя против СК им. Урицкого. Через год свиданий казанского и оленегорского клубов было четыре: три победы казанцев и одна ничья в матчах с командой, в рядах которой армейскую службу проходили теперь уже Олег Кофтун, в недавнем прошлом директор казанской хоккейной спортшколы, и воспитанник альметьевского «Спутника» Ильдус Гайнуллин.

Переходя к футбольным служивым, вспомним забавную историю от бывшего футболиста и тренера «Рубина» Евгения Кранатова, в которой он рассказал о том, как угодил в Киров, чтобы служить в местном «Динамо». Попали туда и три хоккеиста СК им. Урицкого, которые, по словам Кранатова, «вообще нигде не должны были служить. Им «сделали» службу в воинской части Казани 7474 как солдатам внутренних войск. Потом что-то произошло, и им пришлось отправиться в Киров якобы охранять местные зоны. Меня самого отправили в Киров служить в армии, причем не в спортроту, а в обычные войска. Мы отправились из «Рубина» втроем — Эдик Акбаров, Саша Прокопенко и я. В поезде пересеклись с хоккеистами «Урицкого» Сергеем Киряхиным, Альфредом Фаткуллиным, Рамилем Гильмановым. В Кирове хоккея не было, и хоккеистов отправили служить в часть, а мы сумели «зацепиться» за местное «Динамо».

СКА им. Урицкого, сезон 1986/87. Фото fhrt.ru

СКА (Свердловск)

Макаров и Киряхин, Гильманов и Фаткуллин — выпускники того самого успешного 1964 года рождения, подготовленного тренером Владимиром Гусевым, который сам служил в Куйбышеве. А вот из пяти его воспитанников больше всего с армией повезло Вячеславу Рахину.

«Вадик Шайдуллин играл во второй лиге за СКА из Свердловска. И он мне говорит: «Приезжай. У нас тренер — Геннадий Цыганков, знаменитый в прошлом защитник ЦСКА». Тот мной заинтересовался и взял с Рафой Якубовым, который на два года меня моложе, и Димой Цыгуровым, он на три года моложе меня. Играли-служили, причем не как срочники. Мне платили 200 рублей, я каждые две недели мог домой слетать, к семье, к дочке маленькой. Правда, для этого надо было играть хорошо. А иначе Цыганков нам обещал: «Продуете — на Курилах будете дослуживать», — вспоминал Рахин. — У нас команда была, кстати, обалденная. Уфимские с нами служили — Толя Емелин, Костя Полозов, Руслан Сулейманов, голкипер Саша Никифоров, пензенские, казанские. И мы вместе играли, вместе отмечали, друг за друга стеной, даром что всего на два армейских года собрались. Когда наш срок службы заканчивался, приехал в Свердловск начальник СК им. Урицкого Виктор Левицкий и заявил: «Мне казанские нужны. У нас плей-офф начинается, играть некому». А там играли Цыгуров, Шайдуллин, Якубов, голкипер Айрат Мухитов. Виктор Борисович привез пять норковых шапок, занес их в клуб и решил вопрос».

Читая эти воспоминания, невольно вспоминаешь народную поговорку: кому война, а кому мать родна. Совсем по-другому сложилась армейская служба у другого воспитанника СК им. Урицкого, 24-летнего защитника Сергея Краснова, которому в местном СКА случайно заехали клюшкой в глаз. И выбили его. Само собой, не хотели, несчастный случай. И Краснов в один момент закончил с хоккеем. Долгое время работал в хоккейном клубе «Ракета», потом в ХК «Динамо-Казань» администратором.

В следующей партии новобранцев свердловского СКА оказались будущие чемпионы России 1998 года в составе «Ак Барса»: Ильнур Гизатуллин, Дмитрий Балмин и воспитанник Новочебоксарска Александр Завьялов, призванный в армейскую команду из Горького.

— В Свердловске был целый ряд хоккеистов из Казани. Помимо меня — Ильнур Гизатуллин, Глеб Веселов, мы тесно общались, — вспоминал Балмин. — Не исключаю, что именно мы и повлияли на выбор Саши Завьялова. У него был вариант вернуться в Горький, где заканчивал интернат, но мы объясняли, что в Казани команда не хуже, город у нас хороший, да и мы теперь друзья.

«В Свердловске был целый ряд хоккеистов из Казани. Помимо меня — Ильнур Гизатуллин, Глеб Веселов, мы тесно общались», — вспоминал Балмин. Фото ak-bars.ru

— Мы сдружились, он даже приглашал нас на свадьбу, но, хотя у нас и были чуть более широкие возможности, чем у рядовых солдат, увы, армейские порядки не позволили нам прийти на свадьбу Саши, — подтверждал Гизатуллин. — Но наша дружба, возможно, стала причиной того, что он выбрал Казань для продолжения хоккейной карьеры. Потому что его звали обратно в Горький.

Они стали последними воспитанниками «Урицкого», которые служили в Свердловске. Вскоре команду перевели в Серов Свердловской области, объединив ее с местным «Металлургом». В результате сращивания армии с «народом» появился «СКА-Металлург» из Серова. В нем проходили службу братья Азат и Альберт Вафины.

А в числе последних казанских хоккеистов, которые служили в армейской команде, оказались Александр Виноградов, Эдгар Гадельшин и Олег Толоконцев. Последний уходил в армию Ахмадом Егамбердыевым — ничего странного, имя и фамилия достались ему от отца, который рано бросил семью, и даже в школе юный Ахмад требовал называть его Аликом. А в хоккее его никто ни Ахмадом, ни Аликом не называл, только по прозвищу — Башка.

Троица защищала цвета ленинградской команды «Звезда», в которую переродилась «Звезда» из Оленегорска. Команда-бомж, кочующая из Ленинградского военного округа в Северный и обратно, приютила воспитанников Казани. Виноградов оказался самым талантливым, закрепился в местном СКА, сыграл на Олимпиаде 1994 года, после чего уехал в Швецию.

