Суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» с ООО «РАФФ» на 68 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда РТ от 20 ноября 2017 года по сделкам «Татфондбанка» со строительной компанией «РАФФ» и принял новый судебный акт. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Банковские операции от 12 и 13 декабря 2016 г. признаны недействительными. В связи с этим восстановлены обязательства ООО «РАФФ» перед банком по кредитным договорам на общую сумму 68,6 млн руб., а также обязательства ТФБ перед «РАФФ» на 59,5 млн руб.

Также восстановлено право ТФБ по двум договорам ипотеки и двум договорам поручительства.

Кроме того, суд отказался признать недействительными сделки «Татфонбанка» с ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» на общую сумму более 2,2 млн рублей.

Напомним, ранее АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 30,7 млн рублей и $1,3 млн.