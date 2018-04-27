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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, планировавших теракты через Telegram

15:59, 27.04.2018 3
ФСБ задержала членов ИГ, планировавших теракты через Telegram
Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ задержала в Новом Уренгое четверых участников «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракты в столичном регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — цитирует ТАСС представителей ФСБ.

Кроме того, после проведения в Новом Уренгое профилактической спецоперации были задержаны 20 человек. У них были найдены материалы, пропагандирующие деятельность ИГ.

Ранее ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты в Ставропольском крае.

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:48
    Новость туфтовая какая-то.
    Телеграм за уши притянули, Сирию накрытую Интернетом...
    Лажа какая-то!
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  • Анонимно 17:57
    Полная лажа,также можно сказать,что использовали они айфоны,поэтому также запретить,излагали свои сообщения на русском языке или другом-тоже под запрет!
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  • Анонимно 20:07
    Новость звучит примерно как отрывок школьного сочинения по повести «Дубровский» :
    «...Маша общалась с Дубровским через дупло...»
    Чесно слово!
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