ФСБ задержала членов ИГ, планировавших теракты через Telegram

ФСБ задержала в Новом Уренгое четверых участников «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракты в столичном регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — цитирует ТАСС представителей ФСБ.



Кроме того, после проведения в Новом Уренгое профилактической спецоперации были задержаны 20 человек. У них были найдены материалы, пропагандирующие деятельность ИГ.



Ранее ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты в Ставропольском крае.