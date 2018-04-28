В Баку произошел пожар в небоскребе Trump Tower

В Баку потушили пожар в одном из высочайших зданий Азербайджана — 130-метровой башне, известной как Trump Tower. По данным местных СМИ, возгорание произошло на верхних этажах, затем огонь охватил этажи с 13-го по 20-й.



Заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов рассказал, что в результате пожара пострадал один человек.

«Он в состоянии, близком к тяжелому, сознание изменено. Надеемся, что в скором времени будет состояние средней тяжести. Могут быть и дополнительно доставлены [отравившиеся], но пока доставлен один человек», — приводит слова Магсудова РБК.

Сейчас проверяется информация о том, пострадали ли при пожаре граждане России, рассказал пресс-атташе посольства РФ в Республике Азербайджан Денис Апашкин.



Напомним, что в начале года пожар произошел в здании Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда пострадали два человека.