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Юлия Самойлова и российская делегация отправились в Лиссабон для участия в «Евровидении»

20:28, 30.04.2018
Юлия Самойлова и российская делегация отправились в Лиссабон для участия в «Евровидении»
Фото: скриншот видео

Певица Юлия Самойлова и российская делегация отправились сегодня в Лиссабон для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Завтра, 1 мая, им предстоит первая репетиция на арене Parque das Nacoes, где будет проходить смотр.

«Нас приблизительно 17 человек, это артисты, режиссерско-постановочная группа, те люди, которые помогают Юлии поддерживать хорошую творческую форму, а также сопровождающие несовершеннолетних танцоров. А, например, комментатор Яна Чурикова и автор песни Леонид Гуткин присоединятся к нам через неделю», — цитирует главу делегации ТАСС.

Напомним, в марте Первый канал подтвердил, что Россию будет представлять на «Евровидении» певица Юлия Самойлова.

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