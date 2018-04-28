Новости происшествий

15:39 МСК
Новости раздела
Происшествия

Появилось видео с регистратора машины инспекторов ДПС, остановивших лихача на BMW

11:59, 28.04.2018
Появилось видео с регистратора машины инспекторов ДПС, остановивших лихача на BMW
Фото: социальные сети

МВД по Татарстану опубликовало кадры с видеорегистратора патрульной машины ДПС в момент тарана нарушителем на BMW.

Видео показывает, что скорость машины достигает 170 км/ч. Также пресс-служба опубликовала интервью с виновником аварии Артуром Сатрутдиновым. Вину свою нарушитель признал и заявил, что не употреблял алкоголь и наркотические вещества, но от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее стало известно, что в отношении Сатрутдинова могут возбудить второе уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пока официально объявлено об одном уголовном деле — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Подробности — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров
Официальные партнеры