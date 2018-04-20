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Пострадавших при нападении на школу в Башкирии перевели из реанимации

09:28, 20.04.2018
Пострадавших при нападении на школу в Башкирии перевели из реанимации
Фото: google.ca/maps/скриншот

В больнице Стерлитамака сообщили о переводе всех пострадавших при нападении на школу из реанимации. Медики не боятся за их состояние и определили в профильные отделения.

«Все пациенты из реанимации переведены в отделения, их состояние удовлетворительное», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минздрава Башкирии Светланы Кускарбековой.

Напомним, что 18 апреля ученик школы №1 напал на одноклассников с ножом. В результате ранения получила учительница информатики и одна из школьниц. После этого школьник решил поджечь класс, для чего использовал принесенный с собой бензин. Спасаясь от пожара, одна из девочек выпрыгнула из окна, в результате чего также получила травмы. Сам 17-летний школьник попытался покончить с собой. Все четверо пострадавших были направлены в реанимацию.

Накануне во время прямой линии глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что жалеет нападавшего. Он отметил, что корень проблемы стоит искать не в интернете, а в недостаточном воспитании.

Происшествия Башкортостан
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