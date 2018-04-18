В Самаре экстремисты планировали сорвать матчи ЧМ-2018

Правоохранительные органы помешали планам фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки.



В документе сказано, что для осуществления своего плана экстремисты планировали привлечь участников фанатской группировки «Тойс», которая в 2017 году была признана экстремистской.

В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры удалось предотвратить планы экстремистов, передает ТАСС.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет четыре матча группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.



Напомним, что в прошлом году ФСБ предотвратила экстремистские акции «Артподготовки» в Самаре, Казани и других городах России.