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Посольство РФ назвало «дезинфекцию» в Солсбери уничтожением вещдоков

07:34, 18.04.2018

Посольство РФ подозревает, что «дезинфекция» в Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению Британией вещественных доказательств.

Британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA) сообщило, что в городе завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП со Скрипалями.

«Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя посольства.

Отмечается, что если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека — Скрипали и полицейский Ник Бейли.

Ранее сообщалось, что вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было использовано в жидком состоянии.

Происшествия
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